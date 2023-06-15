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#عودة_آمنة⁩.. الرحلة الـ 6 للمواطنين الراغبين في العودة تغادر أستراليا صوب المملكة

السفارة: تسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بمغادرتهم وضمان سلامتهم بمشاركة القنصلية

قالت السفارة السعودية في أستراليا اليوم، إن سادس الرحلات الاستثنائية للمواطنين الراغبين في العودة الى ⁧#المملكة⁩ غادرت من ⁧#أستراليا⁩ اليوم.

وأضافت: قامت السفارة بمشاركة⁦ القنصلية السعودية في سيدني على تسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بمغادرتهم وضمان سلامتهم".

يأتي ذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، وحرصاً من القيادة على سلامة وصحة المواطنين في الخارج في ظل تفشي جائحة كورونا المستجد، ومتابعة شؤونهم وعائلاتهم ومرافقيهم منذ بداية تفشي الفيروس في بلدان العالم، والتأكد من توفير كل ما من شأنه أن يضمن سلامتهم حتى عودتهم لأرض الوطن سالمين.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عودة المواطنين إلى المملكة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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#عودة_آمنة⁩.. الرحلة الـ 6 للمواطنين الراغبين في العودة تغادر أستراليا صوب المملكة
سبق

قالت السفارة السعودية في أستراليا اليوم، إن سادس الرحلات الاستثنائية للمواطنين الراغبين في العودة الى ⁧#المملكة⁩ غادرت من ⁧#أستراليا⁩ اليوم.

وأضافت: قامت السفارة بمشاركة⁦ القنصلية السعودية في سيدني على تسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بمغادرتهم وضمان سلامتهم".

يأتي ذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، وحرصاً من القيادة على سلامة وصحة المواطنين في الخارج في ظل تفشي جائحة كورونا المستجد، ومتابعة شؤونهم وعائلاتهم ومرافقيهم منذ بداية تفشي الفيروس في بلدان العالم، والتأكد من توفير كل ما من شأنه أن يضمن سلامتهم حتى عودتهم لأرض الوطن سالمين.

15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441
10:46 AM

#عودة_آمنة⁩.. الرحلة الـ 6 للمواطنين الراغبين في العودة تغادر أستراليا صوب المملكة

السفارة: تسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بمغادرتهم وضمان سلامتهم بمشاركة القنصلية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,905

قالت السفارة السعودية في أستراليا اليوم، إن سادس الرحلات الاستثنائية للمواطنين الراغبين في العودة الى ⁧#المملكة⁩ غادرت من ⁧#أستراليا⁩ اليوم.

وأضافت: قامت السفارة بمشاركة⁦ القنصلية السعودية في سيدني على تسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بمغادرتهم وضمان سلامتهم".

يأتي ذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، وحرصاً من القيادة على سلامة وصحة المواطنين في الخارج في ظل تفشي جائحة كورونا المستجد، ومتابعة شؤونهم وعائلاتهم ومرافقيهم منذ بداية تفشي الفيروس في بلدان العالم، والتأكد من توفير كل ما من شأنه أن يضمن سلامتهم حتى عودتهم لأرض الوطن سالمين.

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