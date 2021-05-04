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"فايزر" ترفع توقعاتها المالية.. و26 مليارًا عائدات لقاح كورونا

متجاوزة التوقعات وحققت زيادة في المبيعات بلغت نحو 70%

رفعت شركة "فايزر"، التوقعات بشأن زيادة إيراداتها لهذا العام عبر طرح ضخم للقاح كوفيد-19، بالإضافة إلى الأداء القوي الذي حققته قطاعات أخرى من الشركة؛ حيث حققت زيادة في المبيعات بلغت نحو 70%.

وأعلنت الشركة عن أرباح في الربع الأول من 2021 بلغت 4.88 مليار دولار، أو 86 سنتًا للسهم.

وبلغ ربح السهم 93 سنتًا إذ تمت إزالة التكاليف أو المكاسب لمرة واحدة، وهذا أعلى بكثير من توقعات "وول ستريت" التي كانت عند 79 سنتًا؛ وفقًا لمسحٍ أَجرته مؤسسة "زاكس" لأبحاث الاستثمار.

وبلغت العائدات 14.58 مليار دولار، متجاوزة بسهولة توقعات محللي الصناعة عند 13.49 مليار دولار؛ وفق ما نقلته "الأسوشيتد برس".

وتتوقع "فايزر" أن تصل أرباحها حتى نهاية العام الجاري إلى ما يتراوح بين 3.55 دولارًا إلى 3.65 دولارًا للسهم الواحد، مع إيرادات تتراوح بين 70.5 مليار دولار إلى 72.5 مليار دولار.

وفيما يتعلق بالعائدات التي ستحققها من لقاح كورونا، توقعت "فايزر" أن تكسب 26 مليار دولار هذا العام؛ وهو ما يمثل زيادة بنسبة 70% عن توقعاتها الأخيرة؛ بسبب تنامي حملات التطعيم ضد الوباء حول العالم؛ وفق "سكاي نيوز".

وحقق لقاح "فايزر" في الربع الأول من هذا العام عائدات بلغت 3.5 مليارات دولار، ليتجاوز التوقعات التي كانت في حدود 3.28 مليارات دولار.

شركة فايزر لقاح كورونا

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"فايزر" ترفع توقعاتها المالية.. و26 مليارًا عائدات لقاح كورونا
سبق

رفعت شركة "فايزر"، التوقعات بشأن زيادة إيراداتها لهذا العام عبر طرح ضخم للقاح كوفيد-19، بالإضافة إلى الأداء القوي الذي حققته قطاعات أخرى من الشركة؛ حيث حققت زيادة في المبيعات بلغت نحو 70%.

وأعلنت الشركة عن أرباح في الربع الأول من 2021 بلغت 4.88 مليار دولار، أو 86 سنتًا للسهم.

وبلغ ربح السهم 93 سنتًا إذ تمت إزالة التكاليف أو المكاسب لمرة واحدة، وهذا أعلى بكثير من توقعات "وول ستريت" التي كانت عند 79 سنتًا؛ وفقًا لمسحٍ أَجرته مؤسسة "زاكس" لأبحاث الاستثمار.

وبلغت العائدات 14.58 مليار دولار، متجاوزة بسهولة توقعات محللي الصناعة عند 13.49 مليار دولار؛ وفق ما نقلته "الأسوشيتد برس".

وتتوقع "فايزر" أن تصل أرباحها حتى نهاية العام الجاري إلى ما يتراوح بين 3.55 دولارًا إلى 3.65 دولارًا للسهم الواحد، مع إيرادات تتراوح بين 70.5 مليار دولار إلى 72.5 مليار دولار.

وفيما يتعلق بالعائدات التي ستحققها من لقاح كورونا، توقعت "فايزر" أن تكسب 26 مليار دولار هذا العام؛ وهو ما يمثل زيادة بنسبة 70% عن توقعاتها الأخيرة؛ بسبب تنامي حملات التطعيم ضد الوباء حول العالم؛ وفق "سكاي نيوز".

وحقق لقاح "فايزر" في الربع الأول من هذا العام عائدات بلغت 3.5 مليارات دولار، ليتجاوز التوقعات التي كانت في حدود 3.28 مليارات دولار.

04 مايو 2021 - 22 رمضان 1442
07:13 PM

"فايزر" ترفع توقعاتها المالية.. و26 مليارًا عائدات لقاح كورونا

متجاوزة التوقعات وحققت زيادة في المبيعات بلغت نحو 70%

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفعت شركة "فايزر"، التوقعات بشأن زيادة إيراداتها لهذا العام عبر طرح ضخم للقاح كوفيد-19، بالإضافة إلى الأداء القوي الذي حققته قطاعات أخرى من الشركة؛ حيث حققت زيادة في المبيعات بلغت نحو 70%.

وأعلنت الشركة عن أرباح في الربع الأول من 2021 بلغت 4.88 مليار دولار، أو 86 سنتًا للسهم.

وبلغ ربح السهم 93 سنتًا إذ تمت إزالة التكاليف أو المكاسب لمرة واحدة، وهذا أعلى بكثير من توقعات "وول ستريت" التي كانت عند 79 سنتًا؛ وفقًا لمسحٍ أَجرته مؤسسة "زاكس" لأبحاث الاستثمار.

وبلغت العائدات 14.58 مليار دولار، متجاوزة بسهولة توقعات محللي الصناعة عند 13.49 مليار دولار؛ وفق ما نقلته "الأسوشيتد برس".

وتتوقع "فايزر" أن تصل أرباحها حتى نهاية العام الجاري إلى ما يتراوح بين 3.55 دولارًا إلى 3.65 دولارًا للسهم الواحد، مع إيرادات تتراوح بين 70.5 مليار دولار إلى 72.5 مليار دولار.

وفيما يتعلق بالعائدات التي ستحققها من لقاح كورونا، توقعت "فايزر" أن تكسب 26 مليار دولار هذا العام؛ وهو ما يمثل زيادة بنسبة 70% عن توقعاتها الأخيرة؛ بسبب تنامي حملات التطعيم ضد الوباء حول العالم؛ وفق "سكاي نيوز".

وحقق لقاح "فايزر" في الربع الأول من هذا العام عائدات بلغت 3.5 مليارات دولار، ليتجاوز التوقعات التي كانت في حدود 3.28 مليارات دولار.

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