"إذا طلعت الصرفة احتال كل ذي حرفة".. ممطرة و4 درجات بتوقيع "الحصيني"

قال: نجم تختفي فيه سحب الشرق ويميل الجو للاعتدال.. حار نسبياً ظهراً وبرودة ليلاً

قال الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني، إن اليوم السبت هو أول أيام طالع الصرفة آخر نجوم #سهيل أيامه 13، وإنه يأتي بعده مباشرة أجمل وأفضل وقت للمطر هو #الوسم الذي يوافق دخوله 1442/2/29هـ.

وأضاف عبر "تويتر": "سبب تسمية العرب هذا النجم باسم الصرفة لانصراف الحر عند طلوعه -بإذن الله- تدريجياً وتختفي فيه السحب القادمة من الشرق، وفيه يميل الجو إلى الاعتدال في أطراف النهار تدريجياً مع بقاء الجو حاراً نسبياً في الظهيرة وتزداد برودة الليل.

وأضاف: "لذا متوقع الأسبوع المقبل -بإذن الله- انخفاض في الحرارة، ومقدار الانخفاض من ثلاث إلى أربع درجات مئوية، ويستمر فيه غرس النخيل والأشجار ويكثر الرمان".

وتابع: "يتم فيه حصد الأرز ويزرع فيه البرسيم والبقول الشتوية وفيه هجرة طيور البط / الغرانيق، وتقول العرب: إذا طلعت الصرفة احتال كل ذي حرفة وجفر كل ذي نطفة وامتيز عن الماء زلفة".

وعن الحالة الممطرة، قال "الحصيني": "مازالت مستمرة -بإذن الله-، متوقع أمطار من خفيفة لغزيرة على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وعسير وجازان".