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"بيتروس" يرفض اللعب لغير "النصر" في "السعودية"

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي النصر أنها اتفقت مع اللاعب البرازيلي بيتروس على فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين.

وكانت تقارير قد راجت بشأن مفاوضات تدور بين اللاعب ونادي ضمك للتوقيع له قبل دقائق من إغلاق فترة الانتقالات.

وقالت تلك المصادر إن اللاعب رفض رفضاً قاطعاً اللعب لأي ناد في السعودية غير النصر لارتباطه الشديد بجماهيره.

وكانت إدارة النصر قد أسقطت اسم اللاعب من كشوفاتها لتسجيل المحترف الآخر انسيلمو لاعب الوحدة الذي انضم للنصراويين مدة موسم على سبيل الإعارة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"بيتروس" يرفض اللعب لغير "النصر" في "السعودية"
سبق

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي النصر أنها اتفقت مع اللاعب البرازيلي بيتروس على فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين.

وكانت تقارير قد راجت بشأن مفاوضات تدور بين اللاعب ونادي ضمك للتوقيع له قبل دقائق من إغلاق فترة الانتقالات.

وقالت تلك المصادر إن اللاعب رفض رفضاً قاطعاً اللعب لأي ناد في السعودية غير النصر لارتباطه الشديد بجماهيره.

وكانت إدارة النصر قد أسقطت اسم اللاعب من كشوفاتها لتسجيل المحترف الآخر انسيلمو لاعب الوحدة الذي انضم للنصراويين مدة موسم على سبيل الإعارة.

31 أغسطس 2021 - 23 محرّم 1443
11:59 PM

"بيتروس" يرفض اللعب لغير "النصر" في "السعودية"

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محمد السيّد - الرياض
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4,100

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي النصر أنها اتفقت مع اللاعب البرازيلي بيتروس على فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين.

وكانت تقارير قد راجت بشأن مفاوضات تدور بين اللاعب ونادي ضمك للتوقيع له قبل دقائق من إغلاق فترة الانتقالات.

وقالت تلك المصادر إن اللاعب رفض رفضاً قاطعاً اللعب لأي ناد في السعودية غير النصر لارتباطه الشديد بجماهيره.

وكانت إدارة النصر قد أسقطت اسم اللاعب من كشوفاتها لتسجيل المحترف الآخر انسيلمو لاعب الوحدة الذي انضم للنصراويين مدة موسم على سبيل الإعارة.

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