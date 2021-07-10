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كورونا في فلسطين.. 60 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة

نسبة التعافي من الفيروس بلغت 98.3%

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية حالة وفاة واحدة، و60 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و146 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 98.3%؛ فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

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كورونا في فلسطين.. 60 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة
سبق

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية حالة وفاة واحدة، و60 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و146 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 98.3%؛ فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

10 يوليو 2021 - 30 ذو القعدة 1442
05:24 PM

كورونا في فلسطين.. 60 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة

نسبة التعافي من الفيروس بلغت 98.3%

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - رام الله
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سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية حالة وفاة واحدة، و60 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و146 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 98.3%؛ فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

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