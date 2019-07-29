النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير النقل يقف على سير الأعمال بمجمع صالات الحج والعمرة بمطار جدة

رافقه رئيس هيئة الطيران المدني

تفقَّد وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، الدكتور نبيل بن محمد العامودي، اليوم في جولة ميدانية مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، برفقة عبدالهادي المنصوري رئيس الهيئة العامة للطيران المدني.

وتأتي هذه الجولة للاطمئنان على سير العمل، والوقوف على كفاءة الأداء في صالات المطار وعمليات استقبال ضيوف الرحمن، وفق الخطة التشغيلية التي اعتمدتها الهيئة العامة للطيران المدني، التي تهدف إلى تسهيل إجراءات الحجاج، وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وخلال جولته تفقد وزير النقل جميع مرافق صالة الحجاج، كما اطلع على منطقة وزن الأمتعة ومنطقة البلازا، ووقف على تنفيذ البرامج والتجهيزات لاستقبال رحلات الحجاج، وفق معايير خدمية عالية، وتطبيق شامل لجميع الأنظمة التقنية تسهيلاً للإجراءات.

وأشاد بمبادرة "طريق مكة" التي تسهم بها وزارة الداخلية مع باقي الجهات الحكومية المشاركة، وتم البدء بتطبيقها عبر مراحل؛ إذ أسهمت في التيسير على الحجاج القادمين من خمس دول، هي: ماليزيا، إندونيسيا، باكستان، بنغلادش وتونس؛ إذ زادت عن العام الماضي الذي كان مقتصرًا على دولتين فقط.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير النقل يقف على سير الأعمال بمجمع صالات الحج والعمرة بمطار جدة
سبق

تفقَّد وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، الدكتور نبيل بن محمد العامودي، اليوم في جولة ميدانية مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، برفقة عبدالهادي المنصوري رئيس الهيئة العامة للطيران المدني.

وتأتي هذه الجولة للاطمئنان على سير العمل، والوقوف على كفاءة الأداء في صالات المطار وعمليات استقبال ضيوف الرحمن، وفق الخطة التشغيلية التي اعتمدتها الهيئة العامة للطيران المدني، التي تهدف إلى تسهيل إجراءات الحجاج، وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وخلال جولته تفقد وزير النقل جميع مرافق صالة الحجاج، كما اطلع على منطقة وزن الأمتعة ومنطقة البلازا، ووقف على تنفيذ البرامج والتجهيزات لاستقبال رحلات الحجاج، وفق معايير خدمية عالية، وتطبيق شامل لجميع الأنظمة التقنية تسهيلاً للإجراءات.

وأشاد بمبادرة "طريق مكة" التي تسهم بها وزارة الداخلية مع باقي الجهات الحكومية المشاركة، وتم البدء بتطبيقها عبر مراحل؛ إذ أسهمت في التيسير على الحجاج القادمين من خمس دول، هي: ماليزيا، إندونيسيا، باكستان، بنغلادش وتونس؛ إذ زادت عن العام الماضي الذي كان مقتصرًا على دولتين فقط.

29 يوليو 2019 - 26 ذو القعدة 1440
09:24 PM

وزير النقل يقف على سير الأعمال بمجمع صالات الحج والعمرة بمطار جدة

رافقه رئيس هيئة الطيران المدني

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
1,364

تفقَّد وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، الدكتور نبيل بن محمد العامودي، اليوم في جولة ميدانية مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، برفقة عبدالهادي المنصوري رئيس الهيئة العامة للطيران المدني.

وتأتي هذه الجولة للاطمئنان على سير العمل، والوقوف على كفاءة الأداء في صالات المطار وعمليات استقبال ضيوف الرحمن، وفق الخطة التشغيلية التي اعتمدتها الهيئة العامة للطيران المدني، التي تهدف إلى تسهيل إجراءات الحجاج، وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وخلال جولته تفقد وزير النقل جميع مرافق صالة الحجاج، كما اطلع على منطقة وزن الأمتعة ومنطقة البلازا، ووقف على تنفيذ البرامج والتجهيزات لاستقبال رحلات الحجاج، وفق معايير خدمية عالية، وتطبيق شامل لجميع الأنظمة التقنية تسهيلاً للإجراءات.

وأشاد بمبادرة "طريق مكة" التي تسهم بها وزارة الداخلية مع باقي الجهات الحكومية المشاركة، وتم البدء بتطبيقها عبر مراحل؛ إذ أسهمت في التيسير على الحجاج القادمين من خمس دول، هي: ماليزيا، إندونيسيا، باكستان، بنغلادش وتونس؛ إذ زادت عن العام الماضي الذي كان مقتصرًا على دولتين فقط.

اعلان

بالأرقام

10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,272
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,386
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,345
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
19,215

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ
حملات الحج والأسعار..!

حملات الحج والأسعار..!

حواء القرني
العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي
بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

ماجد البريكان
منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

عبدالرحمن المرشد
ولي العهد ينهض بالرياضة

ولي العهد ينهض بالرياضة

سلطان رديف
التعاون ضـد الأشـرار

التعاون ضـد الأشـرار

محمد الصيـعري
ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

مها عبدالله الحقباني
إعلام.. (هياط)

إعلام.. (هياط)

عبدالله بن خميس العمري
نشكر معالي المعلم ونعتذر..!

نشكر معالي المعلم ونعتذر..!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة