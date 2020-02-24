النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الفريدي يوقع مع نادٍ إسباني في الدرجة الثانية

تعاقد نادي مليلة الإسباني مع أحمد الفريدي لاعب خط وسط النصر السابق لمدة موسم ونصف الموسم.

ويلعب النادي الإسباني في دوري الدرجة الثانية، حيث يحتل المركز التاسع.

وانفصل الفريدي عن النصر منذ نحو سنة وتحديدًا في 25 فبراير من العام الماضي.

وسبق للاعب تمثيل فرق الهلال ثم الاتحاد والنصر وحقق عددًا من البطولات.

إسبانيا نادي مليلة الإسباني أحمد الفريدي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الفريدي يوقع مع نادٍ إسباني في الدرجة الثانية
سبق

تعاقد نادي مليلة الإسباني مع أحمد الفريدي لاعب خط وسط النصر السابق لمدة موسم ونصف الموسم.

ويلعب النادي الإسباني في دوري الدرجة الثانية، حيث يحتل المركز التاسع.

وانفصل الفريدي عن النصر منذ نحو سنة وتحديدًا في 25 فبراير من العام الماضي.

وسبق للاعب تمثيل فرق الهلال ثم الاتحاد والنصر وحقق عددًا من البطولات.

24 فبراير 2020 - 30 جمادى الآخر 1441
10:36 PM

الفريدي يوقع مع نادٍ إسباني في الدرجة الثانية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
4,567

تعاقد نادي مليلة الإسباني مع أحمد الفريدي لاعب خط وسط النصر السابق لمدة موسم ونصف الموسم.

ويلعب النادي الإسباني في دوري الدرجة الثانية، حيث يحتل المركز التاسع.

وانفصل الفريدي عن النصر منذ نحو سنة وتحديدًا في 25 فبراير من العام الماضي.

وسبق للاعب تمثيل فرق الهلال ثم الاتحاد والنصر وحقق عددًا من البطولات.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,791
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,146
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,592
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,902

كاريكاتير

إذا أحبَّ المواطن السعودي وطنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة