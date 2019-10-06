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لفتة حانية على السرير الأبيض.. هكذا كرّم سعوديون مُعلمهم السوداني بعد عقود

عَمِل سنوات في ضمد وعُرِف شخصًا مؤثرًا داخل صفه وأقعده المرض قبل عامين

في لفتة حانية، قام مجموعة من أبناء محافظة ضمد بتكريم معلم من الجنسية السودانية، أقعَدَه المرض عن التدريس، بعد أن عَمِل معلمًا للرياضيات في متوسطة وثانوية الشقيري منذ 1418هـ.

وفي التفاصيل، قام مجموعة من طلاب المعلم نصر الدين عبدالمعطي، الذي قام بتدريسهم مادة الرياضيات منذ عدة عقود، بزيارته في المستشفى؛ حيث أقعده المرض، وقاموا بتكريمه بمبلغ 20 ألف ريال وهدايا تذكارية؛ وذلك بالتزامن مع فعاليات اليوم العالمي للمعلم، وتقديرًا لجهوده تجاههم.

يُذكر أن المعلم عبدالمعطي من مواليد ١٩٥٨م في مدينة الخرطوم، وعَمِل معلمًا لمادة الرياضيات في متوسطة وثانوية الشقيري، ثم انتقل إلى ثانوية ضمد عام ١٤١٨هـ، وعَمِلَ بها إلى عام ١٤٢٧هـ، ثم انتقل بعدها إلى مدارس المعرفة الأهلية؛ ليُكمل مشواره في تدريس مادة الرياضيات، إلى أن أقعده المرض قبل سنتين، ومع ذلك استمر في كفاحه من أجل توفير لقمة العيش له ولأبنائه.

ويتمتع "عبدالمعطي" بشخصية مؤثرة داخل حجرة الصف، كما يتميز أيضًا بتنظيم دقيق لزمن الحصة، وإخلاص في العمل انعَكَس على مستويات طلابه.

محافظة ضمد المعلم عبدالمعطي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لفتة حانية على السرير الأبيض.. هكذا كرّم سعوديون مُعلمهم السوداني بعد عقود
سبق

في لفتة حانية، قام مجموعة من أبناء محافظة ضمد بتكريم معلم من الجنسية السودانية، أقعَدَه المرض عن التدريس، بعد أن عَمِل معلمًا للرياضيات في متوسطة وثانوية الشقيري منذ 1418هـ.

وفي التفاصيل، قام مجموعة من طلاب المعلم نصر الدين عبدالمعطي، الذي قام بتدريسهم مادة الرياضيات منذ عدة عقود، بزيارته في المستشفى؛ حيث أقعده المرض، وقاموا بتكريمه بمبلغ 20 ألف ريال وهدايا تذكارية؛ وذلك بالتزامن مع فعاليات اليوم العالمي للمعلم، وتقديرًا لجهوده تجاههم.

يُذكر أن المعلم عبدالمعطي من مواليد ١٩٥٨م في مدينة الخرطوم، وعَمِل معلمًا لمادة الرياضيات في متوسطة وثانوية الشقيري، ثم انتقل إلى ثانوية ضمد عام ١٤١٨هـ، وعَمِلَ بها إلى عام ١٤٢٧هـ، ثم انتقل بعدها إلى مدارس المعرفة الأهلية؛ ليُكمل مشواره في تدريس مادة الرياضيات، إلى أن أقعده المرض قبل سنتين، ومع ذلك استمر في كفاحه من أجل توفير لقمة العيش له ولأبنائه.

ويتمتع "عبدالمعطي" بشخصية مؤثرة داخل حجرة الصف، كما يتميز أيضًا بتنظيم دقيق لزمن الحصة، وإخلاص في العمل انعَكَس على مستويات طلابه.

06 أكتوبر 2019 - 7 صفر 1441
12:30 PM

لفتة حانية على السرير الأبيض.. هكذا كرّم سعوديون مُعلمهم السوداني بعد عقود

عَمِل سنوات في ضمد وعُرِف شخصًا مؤثرًا داخل صفه وأقعده المرض قبل عامين

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فهد كاملي - جازان
3
3,125

في لفتة حانية، قام مجموعة من أبناء محافظة ضمد بتكريم معلم من الجنسية السودانية، أقعَدَه المرض عن التدريس، بعد أن عَمِل معلمًا للرياضيات في متوسطة وثانوية الشقيري منذ 1418هـ.

وفي التفاصيل، قام مجموعة من طلاب المعلم نصر الدين عبدالمعطي، الذي قام بتدريسهم مادة الرياضيات منذ عدة عقود، بزيارته في المستشفى؛ حيث أقعده المرض، وقاموا بتكريمه بمبلغ 20 ألف ريال وهدايا تذكارية؛ وذلك بالتزامن مع فعاليات اليوم العالمي للمعلم، وتقديرًا لجهوده تجاههم.

يُذكر أن المعلم عبدالمعطي من مواليد ١٩٥٨م في مدينة الخرطوم، وعَمِل معلمًا لمادة الرياضيات في متوسطة وثانوية الشقيري، ثم انتقل إلى ثانوية ضمد عام ١٤١٨هـ، وعَمِلَ بها إلى عام ١٤٢٧هـ، ثم انتقل بعدها إلى مدارس المعرفة الأهلية؛ ليُكمل مشواره في تدريس مادة الرياضيات، إلى أن أقعده المرض قبل سنتين، ومع ذلك استمر في كفاحه من أجل توفير لقمة العيش له ولأبنائه.

ويتمتع "عبدالمعطي" بشخصية مؤثرة داخل حجرة الصف، كما يتميز أيضًا بتنظيم دقيق لزمن الحصة، وإخلاص في العمل انعَكَس على مستويات طلابه.

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