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إغلاق منشأة غذائية بمكة عُثر بداخلها على "شيشة"

بجانب عدم اكتمال طلبات إصدار التصريح النظامي

أغلقت وكالة البلديات -ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة- منشأة غذائية مخالفة، ضمن جولاتها الرقابية لتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة على المنشآت الغذائية والتجارية، لتوفير بيئة صحية آمنة.

وأوضحت بلدية المسفلة الفرعية أن الجولات الرقابية بالمنطقة، أسفرت عن إغلاق المنشأة؛ لعدم اكتمال الطلبات المطلوبة لإصدار التصريح النظامي، وعدم نظامية الموقع، إضافة إلى استخدام الشيشة داخل المحل؛ حيث تم إغلاق المحل وإشعار صاحبه بمراجعة البلدية لتطبيق لائحة الغرامات البلدية.

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إغلاق منشأة غذائية بمكة عُثر بداخلها على "شيشة"
سبق

أغلقت وكالة البلديات -ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة- منشأة غذائية مخالفة، ضمن جولاتها الرقابية لتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة على المنشآت الغذائية والتجارية، لتوفير بيئة صحية آمنة.

وأوضحت بلدية المسفلة الفرعية أن الجولات الرقابية بالمنطقة، أسفرت عن إغلاق المنشأة؛ لعدم اكتمال الطلبات المطلوبة لإصدار التصريح النظامي، وعدم نظامية الموقع، إضافة إلى استخدام الشيشة داخل المحل؛ حيث تم إغلاق المحل وإشعار صاحبه بمراجعة البلدية لتطبيق لائحة الغرامات البلدية.

28 سبتمبر 2021 - 21 صفر 1443
01:00 PM

إغلاق منشأة غذائية بمكة عُثر بداخلها على "شيشة"

بجانب عدم اكتمال طلبات إصدار التصريح النظامي

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
449

أغلقت وكالة البلديات -ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة- منشأة غذائية مخالفة، ضمن جولاتها الرقابية لتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة على المنشآت الغذائية والتجارية، لتوفير بيئة صحية آمنة.

وأوضحت بلدية المسفلة الفرعية أن الجولات الرقابية بالمنطقة، أسفرت عن إغلاق المنشأة؛ لعدم اكتمال الطلبات المطلوبة لإصدار التصريح النظامي، وعدم نظامية الموقع، إضافة إلى استخدام الشيشة داخل المحل؛ حيث تم إغلاق المحل وإشعار صاحبه بمراجعة البلدية لتطبيق لائحة الغرامات البلدية.

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