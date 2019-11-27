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"تدريب سجون جدة" يُطلق حملة التبرع بالدم الأولى للمرابطين في الحد الجنوبي

تقديرًا لصبرهم وشجاعتهم وإقدامهم في الدفاع عن حدود وأمن بلادنا ومقدساتنا

أطلق مركز تدريب السجون بجدة حملة التبرع بالدم الأولى للمرابطين في الحد الجنوبي، وذلك بالتعاون مع مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة، وبحضور قائد مركز تدريب السجون المقدم عامر بن علي آل سلطان، ومدير بنك الدم بمستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة النقيب فيصل بن علي الذبياني.

وبيّن مدير العلاقات والإعلام بالمركز الملازم أول ناصر بن نواف العتيبي، أن هذه الحملة تأتي في إطار استشعار مركز تدريب السجون لمسؤولياته الوطنية والشرعية، كما أنها تأتي تأكيدًا للواجب الأمني والإنساني المناط بأبناء هذا الوطن الغالي، لإخواننا المرابطين في الحد الجنوبي الذين نفخر جميعًا بصبرهم وشجاعتهم، وإقدامهم في الدفاع عن حدود وأمن بلادنا ومقدساتنا.

وأضاف "العتيبي" أن هذه الحملة استمرت ليومين متتاليين، حيث تقدّم لهذه الحملة 134 متبرعًا، ما بين منسوبين ومتدربين.

واختتم مدير العلاقات والإعلام بالمركز، بقوله: باسم قيادة مركز تدريب السجون بجدة نقدم خالص الشكر والتقدير لإدارة مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة، ولكل من حضر وأسهم في نجاح هذه الحملة المباركة، سائلاً الله أن يحفظ بلادنا من كل مكروه، وأن ينصر إخواننا المرابطين على حدود بلادنا.

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"تدريب سجون جدة" يُطلق حملة التبرع بالدم الأولى للمرابطين في الحد الجنوبي
سبق

أطلق مركز تدريب السجون بجدة حملة التبرع بالدم الأولى للمرابطين في الحد الجنوبي، وذلك بالتعاون مع مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة، وبحضور قائد مركز تدريب السجون المقدم عامر بن علي آل سلطان، ومدير بنك الدم بمستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة النقيب فيصل بن علي الذبياني.

وبيّن مدير العلاقات والإعلام بالمركز الملازم أول ناصر بن نواف العتيبي، أن هذه الحملة تأتي في إطار استشعار مركز تدريب السجون لمسؤولياته الوطنية والشرعية، كما أنها تأتي تأكيدًا للواجب الأمني والإنساني المناط بأبناء هذا الوطن الغالي، لإخواننا المرابطين في الحد الجنوبي الذين نفخر جميعًا بصبرهم وشجاعتهم، وإقدامهم في الدفاع عن حدود وأمن بلادنا ومقدساتنا.

وأضاف "العتيبي" أن هذه الحملة استمرت ليومين متتاليين، حيث تقدّم لهذه الحملة 134 متبرعًا، ما بين منسوبين ومتدربين.

واختتم مدير العلاقات والإعلام بالمركز، بقوله: باسم قيادة مركز تدريب السجون بجدة نقدم خالص الشكر والتقدير لإدارة مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة، ولكل من حضر وأسهم في نجاح هذه الحملة المباركة، سائلاً الله أن يحفظ بلادنا من كل مكروه، وأن ينصر إخواننا المرابطين على حدود بلادنا.

27 نوفمبر 2019 - 30 ربيع الأول 1441
10:14 PM

"تدريب سجون جدة" يُطلق حملة التبرع بالدم الأولى للمرابطين في الحد الجنوبي

تقديرًا لصبرهم وشجاعتهم وإقدامهم في الدفاع عن حدود وأمن بلادنا ومقدساتنا

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أطلق مركز تدريب السجون بجدة حملة التبرع بالدم الأولى للمرابطين في الحد الجنوبي، وذلك بالتعاون مع مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة، وبحضور قائد مركز تدريب السجون المقدم عامر بن علي آل سلطان، ومدير بنك الدم بمستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة النقيب فيصل بن علي الذبياني.

وبيّن مدير العلاقات والإعلام بالمركز الملازم أول ناصر بن نواف العتيبي، أن هذه الحملة تأتي في إطار استشعار مركز تدريب السجون لمسؤولياته الوطنية والشرعية، كما أنها تأتي تأكيدًا للواجب الأمني والإنساني المناط بأبناء هذا الوطن الغالي، لإخواننا المرابطين في الحد الجنوبي الذين نفخر جميعًا بصبرهم وشجاعتهم، وإقدامهم في الدفاع عن حدود وأمن بلادنا ومقدساتنا.

وأضاف "العتيبي" أن هذه الحملة استمرت ليومين متتاليين، حيث تقدّم لهذه الحملة 134 متبرعًا، ما بين منسوبين ومتدربين.

واختتم مدير العلاقات والإعلام بالمركز، بقوله: باسم قيادة مركز تدريب السجون بجدة نقدم خالص الشكر والتقدير لإدارة مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة، ولكل من حضر وأسهم في نجاح هذه الحملة المباركة، سائلاً الله أن يحفظ بلادنا من كل مكروه، وأن ينصر إخواننا المرابطين على حدود بلادنا.

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