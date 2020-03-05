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تأجيل مهرجان "عبية" للجواد العربي تطبيقًا للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا

كان مقررًا إقامته في الدرعية 18 مارس الجاري.. لمدة 10 أيام

أعلنت اللجنة المنظّمة للمهرجان السعودي للجواد العربي، تأجيل فعالية "عبية"، وذلك في إطار الحد من التجمعات تطبيقًا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا الجديد.

وقررت اللجنة المنظمة تأجيل المهرجان -الذي كان مقررًا إقامته في الدرعية برعاية هيئة تطوير بوابة الدرعية الأربعاء 18 مارس 2020 لمدة عشرة أيام- إلى وقت لم يتحدد بعد؛ حيث كان من المقرر أن تضم البطولة الدولية للمهرجان السعودي للخيل العربية، مشاركات عالمية بنسبة تفوق 25%، وأكثر من 450 خيلًا مشاركًا، وجوائز تفوق المليون ريال؛ بهدف تحقيق طموحات عالية لإيجاد أهمّ تجمّع دولي للخيل في المنطقة.

فيروس كورونا الجديد المهرجان السعودي للجواد العربي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تأجيل مهرجان "عبية" للجواد العربي تطبيقًا للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا
سبق

أعلنت اللجنة المنظّمة للمهرجان السعودي للجواد العربي، تأجيل فعالية "عبية"، وذلك في إطار الحد من التجمعات تطبيقًا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا الجديد.

وقررت اللجنة المنظمة تأجيل المهرجان -الذي كان مقررًا إقامته في الدرعية برعاية هيئة تطوير بوابة الدرعية الأربعاء 18 مارس 2020 لمدة عشرة أيام- إلى وقت لم يتحدد بعد؛ حيث كان من المقرر أن تضم البطولة الدولية للمهرجان السعودي للخيل العربية، مشاركات عالمية بنسبة تفوق 25%، وأكثر من 450 خيلًا مشاركًا، وجوائز تفوق المليون ريال؛ بهدف تحقيق طموحات عالية لإيجاد أهمّ تجمّع دولي للخيل في المنطقة.

05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
06:35 PM
اخر تعديل
05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
07:53 PM

تأجيل مهرجان "عبية" للجواد العربي تطبيقًا للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا

كان مقررًا إقامته في الدرعية 18 مارس الجاري.. لمدة 10 أيام

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت اللجنة المنظّمة للمهرجان السعودي للجواد العربي، تأجيل فعالية "عبية"، وذلك في إطار الحد من التجمعات تطبيقًا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا الجديد.

وقررت اللجنة المنظمة تأجيل المهرجان -الذي كان مقررًا إقامته في الدرعية برعاية هيئة تطوير بوابة الدرعية الأربعاء 18 مارس 2020 لمدة عشرة أيام- إلى وقت لم يتحدد بعد؛ حيث كان من المقرر أن تضم البطولة الدولية للمهرجان السعودي للخيل العربية، مشاركات عالمية بنسبة تفوق 25%، وأكثر من 450 خيلًا مشاركًا، وجوائز تفوق المليون ريال؛ بهدف تحقيق طموحات عالية لإيجاد أهمّ تجمّع دولي للخيل في المنطقة.

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