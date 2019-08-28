"تويوتا" و"سوزوكي" تعززان تحالفهما باستحواذ كل منهما على حصة في الأخرى

في ظل تحول الصناعة بصورة أكبر باتجاه السيارات الكهربائية وذاتية القيادة

تعتزم شركتا تويوتا وسوزوكي تعزيز تحالفهما باستحواذ كل منهما على حصة في الأخرى، في مسعى لتقوية مكانتهما في ظل تحول صناعة السيارات بصورة أكبر باتجاه السيارات الكهربائية وذاتية القيادة.

ووفق "الألمانية" نقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأربعاء، عن بيان للشركتين، أن "تويوتا"، أكبر مصنّع للسيارات في اليابان، ستستحوذ على 2ر5 % من أسهم "سوزوكي" مقابل نحو 96 مليار ين (907 ملايين دولار) بينما ستستحوذ "سوزوكي" على حصة أصغر بقيمة 48 مليار ين في "تويوتا".

يأتي هذا التحرك للبناء على العلاقات التي أُسِّست بينهما عام 2017 بهدف مواكبة التطورات التكنولوجية.

وبالنسبة لـ "تويوتا"، فإن التحالف يتيح لها الاستفادة من خبرة "سوزوكي" في الهند، التي تمضي في اتجاه تجاوز اليابان؛ لتصبح ثالث أكبر سوق للسيارات في العالم.