النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"تويوتا" و"سوزوكي" تعززان تحالفهما باستحواذ كل منهما على حصة في الأخرى

في ظل تحول الصناعة بصورة أكبر باتجاه السيارات الكهربائية وذاتية القيادة

تعتزم شركتا تويوتا وسوزوكي تعزيز تحالفهما باستحواذ كل منهما على حصة في الأخرى، في مسعى لتقوية مكانتهما في ظل تحول صناعة السيارات بصورة أكبر باتجاه السيارات الكهربائية وذاتية القيادة.

ووفق "الألمانية" نقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأربعاء، عن بيان للشركتين، أن "تويوتا"، أكبر مصنّع للسيارات في اليابان، ستستحوذ على 2ر5 % من أسهم "سوزوكي" مقابل نحو 96 مليار ين (907 ملايين دولار) بينما ستستحوذ "سوزوكي" على حصة أصغر بقيمة 48 مليار ين في "تويوتا".

يأتي هذا التحرك للبناء على العلاقات التي أُسِّست بينهما عام 2017 بهدف مواكبة التطورات التكنولوجية.

وبالنسبة لـ "تويوتا"، فإن التحالف يتيح لها الاستفادة من خبرة "سوزوكي" في الهند، التي تمضي في اتجاه تجاوز اليابان؛ لتصبح ثالث أكبر سوق للسيارات في العالم.

الرئيسية/ سيارات / أخبار السيارات

اعلان
"تويوتا" و"سوزوكي" تعززان تحالفهما باستحواذ كل منهما على حصة في الأخرى
سبق

تعتزم شركتا تويوتا وسوزوكي تعزيز تحالفهما باستحواذ كل منهما على حصة في الأخرى، في مسعى لتقوية مكانتهما في ظل تحول صناعة السيارات بصورة أكبر باتجاه السيارات الكهربائية وذاتية القيادة.

ووفق "الألمانية" نقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأربعاء، عن بيان للشركتين، أن "تويوتا"، أكبر مصنّع للسيارات في اليابان، ستستحوذ على 2ر5 % من أسهم "سوزوكي" مقابل نحو 96 مليار ين (907 ملايين دولار) بينما ستستحوذ "سوزوكي" على حصة أصغر بقيمة 48 مليار ين في "تويوتا".

يأتي هذا التحرك للبناء على العلاقات التي أُسِّست بينهما عام 2017 بهدف مواكبة التطورات التكنولوجية.

وبالنسبة لـ "تويوتا"، فإن التحالف يتيح لها الاستفادة من خبرة "سوزوكي" في الهند، التي تمضي في اتجاه تجاوز اليابان؛ لتصبح ثالث أكبر سوق للسيارات في العالم.

28 أغسطس 2019 - 27 ذو الحجة 1440
12:11 PM

"تويوتا" و"سوزوكي" تعززان تحالفهما باستحواذ كل منهما على حصة في الأخرى

في ظل تحول الصناعة بصورة أكبر باتجاه السيارات الكهربائية وذاتية القيادة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
71

تعتزم شركتا تويوتا وسوزوكي تعزيز تحالفهما باستحواذ كل منهما على حصة في الأخرى، في مسعى لتقوية مكانتهما في ظل تحول صناعة السيارات بصورة أكبر باتجاه السيارات الكهربائية وذاتية القيادة.

ووفق "الألمانية" نقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأربعاء، عن بيان للشركتين، أن "تويوتا"، أكبر مصنّع للسيارات في اليابان، ستستحوذ على 2ر5 % من أسهم "سوزوكي" مقابل نحو 96 مليار ين (907 ملايين دولار) بينما ستستحوذ "سوزوكي" على حصة أصغر بقيمة 48 مليار ين في "تويوتا".

يأتي هذا التحرك للبناء على العلاقات التي أُسِّست بينهما عام 2017 بهدف مواكبة التطورات التكنولوجية.

وبالنسبة لـ "تويوتا"، فإن التحالف يتيح لها الاستفادة من خبرة "سوزوكي" في الهند، التي تمضي في اتجاه تجاوز اليابان؛ لتصبح ثالث أكبر سوق للسيارات في العالم.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,531
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,195
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,142
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,435

كاريكاتير

السعودة الوهمية

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة