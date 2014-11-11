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العاملون بأندية الحي يطالبون بمستحقاتهم المالية المتأخرة

لم يتسلموها منذ 4 شهور ويترقبوا إيداعها بحساباتهم

يترقب المعلمون والعاملات في أندية الحي بالكثير من مناطق المملكة إيداع مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ أربعة أشهر، مطالبين الشركة المشغلة بصرفها نظير جهودهم لتحقيق أهداف مشروع الأندية ويلبى التطلعات والطموحات.

حيث تلقت "سبق" شكاوى عديد العاملين والعاملات بأندية الأحياء، أنهم وعدد كبير من زملائهم بكل مناطق المملكة، لم يتسلموا مستحقاتهم لأربعة شهور، وأن تأخير الرواتب شمل مديري الأندية والعاملين بها من مشرفين وعمال بشكل مستمر؛ مشددين على أن الانتظام في تسليمهم مستحقاتهم وفق الميزانيات المقدرة للأندية بصورة مستمرة، يُعد دافعًا لبذل المزيد من الجهد لتحقيق أهداف المشروع بممارسة الأنشطة التعليمية والترويحية للطلاب وأفراد المجتمع.

وأكدوا أن تأخر الميزانيات والرواتب سيؤثر سلبًا على العاملين والإدارة في تلك الأندية في القيام بعملها، كما يؤثر على إبقاء تلك المرافق لتكون أكثر شمولاً واستعدادًا لتلبية رغبات المستهدفين كافة، وميولهم وفق التطلعات والآمال في احتواء أبنائنا وشبابنا من الجنسين.

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العاملون بأندية الحي يطالبون بمستحقاتهم المالية المتأخرة
سبق

يترقب المعلمون والعاملات في أندية الحي بالكثير من مناطق المملكة إيداع مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ أربعة أشهر، مطالبين الشركة المشغلة بصرفها نظير جهودهم لتحقيق أهداف مشروع الأندية ويلبى التطلعات والطموحات.

حيث تلقت "سبق" شكاوى عديد العاملين والعاملات بأندية الأحياء، أنهم وعدد كبير من زملائهم بكل مناطق المملكة، لم يتسلموا مستحقاتهم لأربعة شهور، وأن تأخير الرواتب شمل مديري الأندية والعاملين بها من مشرفين وعمال بشكل مستمر؛ مشددين على أن الانتظام في تسليمهم مستحقاتهم وفق الميزانيات المقدرة للأندية بصورة مستمرة، يُعد دافعًا لبذل المزيد من الجهد لتحقيق أهداف المشروع بممارسة الأنشطة التعليمية والترويحية للطلاب وأفراد المجتمع.

وأكدوا أن تأخر الميزانيات والرواتب سيؤثر سلبًا على العاملين والإدارة في تلك الأندية في القيام بعملها، كما يؤثر على إبقاء تلك المرافق لتكون أكثر شمولاً واستعدادًا لتلبية رغبات المستهدفين كافة، وميولهم وفق التطلعات والآمال في احتواء أبنائنا وشبابنا من الجنسين.

11 نوفمبر 2019 - 14 ربيع الأول 1441
01:14 AM

العاملون بأندية الحي يطالبون بمستحقاتهم المالية المتأخرة

لم يتسلموها منذ 4 شهور ويترقبوا إيداعها بحساباتهم

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سعود الدعجاني - جدة
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يترقب المعلمون والعاملات في أندية الحي بالكثير من مناطق المملكة إيداع مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ أربعة أشهر، مطالبين الشركة المشغلة بصرفها نظير جهودهم لتحقيق أهداف مشروع الأندية ويلبى التطلعات والطموحات.

حيث تلقت "سبق" شكاوى عديد العاملين والعاملات بأندية الأحياء، أنهم وعدد كبير من زملائهم بكل مناطق المملكة، لم يتسلموا مستحقاتهم لأربعة شهور، وأن تأخير الرواتب شمل مديري الأندية والعاملين بها من مشرفين وعمال بشكل مستمر؛ مشددين على أن الانتظام في تسليمهم مستحقاتهم وفق الميزانيات المقدرة للأندية بصورة مستمرة، يُعد دافعًا لبذل المزيد من الجهد لتحقيق أهداف المشروع بممارسة الأنشطة التعليمية والترويحية للطلاب وأفراد المجتمع.

وأكدوا أن تأخر الميزانيات والرواتب سيؤثر سلبًا على العاملين والإدارة في تلك الأندية في القيام بعملها، كما يؤثر على إبقاء تلك المرافق لتكون أكثر شمولاً واستعدادًا لتلبية رغبات المستهدفين كافة، وميولهم وفق التطلعات والآمال في احتواء أبنائنا وشبابنا من الجنسين.

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