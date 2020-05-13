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شاهد بالفيديو.. إزالة التشوهات البصرية في غاري حراء وثور بمكة المكرمة

نشرته الإمارة.. وشملت تنظيف الصخور من الكتابات ورفع مظلات الزنك

نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة تقريراً عبر مقطع فيديو لتنفيذ أعمال بدء مشروعي تطوير غاري حراء وثور بالعاصمة المقدسة التي وجه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بالبدء بتنفيذ المشروعين والاستفادة من قرار منع التجول وسرعة إنجازهما.

وأظهر الفيديو أعمال إزالة التشوهات البصرية المحدثة وتنظيف الصخور من الكتابات المحيطة بالغارين بالإضافة إلى إزالة مظلات الزنك والأخشاب والصبات على مدار السنين في الموقعين والقضاء على السلوكيات المخالفة التي يقوم بها بعض الزوار.

إمارة منطقة مكة المكرمة تطوير غاري حراء وثور

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد بالفيديو.. إزالة التشوهات البصرية في غاري حراء وثور بمكة المكرمة
سبق

نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة تقريراً عبر مقطع فيديو لتنفيذ أعمال بدء مشروعي تطوير غاري حراء وثور بالعاصمة المقدسة التي وجه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بالبدء بتنفيذ المشروعين والاستفادة من قرار منع التجول وسرعة إنجازهما.

وأظهر الفيديو أعمال إزالة التشوهات البصرية المحدثة وتنظيف الصخور من الكتابات المحيطة بالغارين بالإضافة إلى إزالة مظلات الزنك والأخشاب والصبات على مدار السنين في الموقعين والقضاء على السلوكيات المخالفة التي يقوم بها بعض الزوار.

13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441
09:44 PM
اخر تعديل
13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441
10:32 PM

شاهد بالفيديو.. إزالة التشوهات البصرية في غاري حراء وثور بمكة المكرمة

نشرته الإمارة.. وشملت تنظيف الصخور من الكتابات ورفع مظلات الزنك

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
2
4,324

نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة تقريراً عبر مقطع فيديو لتنفيذ أعمال بدء مشروعي تطوير غاري حراء وثور بالعاصمة المقدسة التي وجه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بالبدء بتنفيذ المشروعين والاستفادة من قرار منع التجول وسرعة إنجازهما.

وأظهر الفيديو أعمال إزالة التشوهات البصرية المحدثة وتنظيف الصخور من الكتابات المحيطة بالغارين بالإضافة إلى إزالة مظلات الزنك والأخشاب والصبات على مدار السنين في الموقعين والقضاء على السلوكيات المخالفة التي يقوم بها بعض الزوار.

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