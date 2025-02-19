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"وصول" .. 60 ألف سعودية في القطاع الخاص استفدن من البرنامج

يهدف إلى رفع نسبة مشاركتها في سوق العمل ودعم استقرارها الوظيفي

استفادت 60 ألف موظفة سعودية حتى الآن من برنامج دعم نقل المرأة العاملة "وصول"، الهادف إلى تمكين المرأة العاملة في القطاع الخاص، ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل، ودعم استقرارها الوظيفي.

وأوضح صندوق تنمية الموارد البشرية، أنه أجرى تعديلات وتحديثات على البرنامج سعياً إلى استفادة أكبر عدد من المتقدمات للبرنامج، وتيسير وتسهيل إجراءات تسجيل العاملات السعوديات، في ظل دعم الصندوق لتمكين المرأة العاملة في القطاع الخاص، ودعم استقرارها الوظيفي.

وتضمنت الإجراءات تعديلات شروط الالتحاق بالبرنامج "شرط التسجيل في التأمينات الاجتماعية"، حيث تكون فترة تسجيل الموظفة أقل من 36 شهراً، وألا يتجاوز الأجر الشهري المُسجل 8 آلاف ريال، كما شملت التعديلات مقدار الدعم المالي الشهري المقدم من الصندوق ثابتاً بواقع 80% من التكلفة وبحد أقصى 800 ريال شهرياً، وإلغاء المشاركة المالية الشهرية المقررة سابقاً بواقع 200 ريال، وامتداد فترة الدعم لتصل إلى 12 شهراً.

ويمكن للمرأة العاملة في القطاع الخاص التسجيل في برنامج "وصول" من خلال الرابط http://wusool.sa.

ويهدف البرنامج إلى إيجاد حلول تخفّف من عبء تكاليف النقل عن السعوديات العاملات في القطاع الخاص، وتحسين وتطوير بيئة نقل المرأة من وإلى مقر العمل، وذلك من خلال تأمين خدمة المواصلات بشكل آمن وذي جودة وسلامة عاليتين للمرأة العاملة، من وإلى مقر العمل، بالشراكة مع شركات توجيه مركبات الأجرة الخاصة من خلال التطبيقات الذكية المرخصة.

60 ألف موظفة سعودية برنامج دعم نقل المرأة العاملة وصول

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"وصول" .. 60 ألف سعودية في القطاع الخاص استفدن من البرنامج
سبق

استفادت 60 ألف موظفة سعودية حتى الآن من برنامج دعم نقل المرأة العاملة "وصول"، الهادف إلى تمكين المرأة العاملة في القطاع الخاص، ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل، ودعم استقرارها الوظيفي.

وأوضح صندوق تنمية الموارد البشرية، أنه أجرى تعديلات وتحديثات على البرنامج سعياً إلى استفادة أكبر عدد من المتقدمات للبرنامج، وتيسير وتسهيل إجراءات تسجيل العاملات السعوديات، في ظل دعم الصندوق لتمكين المرأة العاملة في القطاع الخاص، ودعم استقرارها الوظيفي.

وتضمنت الإجراءات تعديلات شروط الالتحاق بالبرنامج "شرط التسجيل في التأمينات الاجتماعية"، حيث تكون فترة تسجيل الموظفة أقل من 36 شهراً، وألا يتجاوز الأجر الشهري المُسجل 8 آلاف ريال، كما شملت التعديلات مقدار الدعم المالي الشهري المقدم من الصندوق ثابتاً بواقع 80% من التكلفة وبحد أقصى 800 ريال شهرياً، وإلغاء المشاركة المالية الشهرية المقررة سابقاً بواقع 200 ريال، وامتداد فترة الدعم لتصل إلى 12 شهراً.

ويمكن للمرأة العاملة في القطاع الخاص التسجيل في برنامج "وصول" من خلال الرابط http://wusool.sa.

ويهدف البرنامج إلى إيجاد حلول تخفّف من عبء تكاليف النقل عن السعوديات العاملات في القطاع الخاص، وتحسين وتطوير بيئة نقل المرأة من وإلى مقر العمل، وذلك من خلال تأمين خدمة المواصلات بشكل آمن وذي جودة وسلامة عاليتين للمرأة العاملة، من وإلى مقر العمل، بالشراكة مع شركات توجيه مركبات الأجرة الخاصة من خلال التطبيقات الذكية المرخصة.

19 فبراير 2020 - 25 جمادى الآخر 1441
11:03 AM

"وصول" .. 60 ألف سعودية في القطاع الخاص استفدن من البرنامج

يهدف إلى رفع نسبة مشاركتها في سوق العمل ودعم استقرارها الوظيفي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استفادت 60 ألف موظفة سعودية حتى الآن من برنامج دعم نقل المرأة العاملة "وصول"، الهادف إلى تمكين المرأة العاملة في القطاع الخاص، ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل، ودعم استقرارها الوظيفي.

وأوضح صندوق تنمية الموارد البشرية، أنه أجرى تعديلات وتحديثات على البرنامج سعياً إلى استفادة أكبر عدد من المتقدمات للبرنامج، وتيسير وتسهيل إجراءات تسجيل العاملات السعوديات، في ظل دعم الصندوق لتمكين المرأة العاملة في القطاع الخاص، ودعم استقرارها الوظيفي.

وتضمنت الإجراءات تعديلات شروط الالتحاق بالبرنامج "شرط التسجيل في التأمينات الاجتماعية"، حيث تكون فترة تسجيل الموظفة أقل من 36 شهراً، وألا يتجاوز الأجر الشهري المُسجل 8 آلاف ريال، كما شملت التعديلات مقدار الدعم المالي الشهري المقدم من الصندوق ثابتاً بواقع 80% من التكلفة وبحد أقصى 800 ريال شهرياً، وإلغاء المشاركة المالية الشهرية المقررة سابقاً بواقع 200 ريال، وامتداد فترة الدعم لتصل إلى 12 شهراً.

ويمكن للمرأة العاملة في القطاع الخاص التسجيل في برنامج "وصول" من خلال الرابط http://wusool.sa.

ويهدف البرنامج إلى إيجاد حلول تخفّف من عبء تكاليف النقل عن السعوديات العاملات في القطاع الخاص، وتحسين وتطوير بيئة نقل المرأة من وإلى مقر العمل، وذلك من خلال تأمين خدمة المواصلات بشكل آمن وذي جودة وسلامة عاليتين للمرأة العاملة، من وإلى مقر العمل، بالشراكة مع شركات توجيه مركبات الأجرة الخاصة من خلال التطبيقات الذكية المرخصة.

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