"تعليم القريات" يقيم ورشة لمعالجة الضعف القرائي والكتابي

يصرف 4 ملايين لأبناء المتوفين والتحفيظ والإعاقة

نفّذ قسم الإشراف التربوي بتعليم القريات، ورشة عمل بعنوان "تطبيقات داعمة لمعالجة الضعف القرائي والكتابي في مقرر لغتي"، بإشراف رئيسة شعبة الصفوف الأولية جميلة البراك، ومشرفات القسم، حيث استهدفت الورشة معلمات الصفوف الأولية وإكسابهن مهارات التعامل مع الفهم القرائي ومستوياته.

وتناولت الورشة تقنيات التعلم الرقمية، والمواقع والتطبيقات الإلكترونية التي تدعم المهارات القرائية والكتابية.

وجاءت الورشة بمشاركة المعلمتين: هند الخميس من الابتدائية الثانية والعشرين، وبدور نايف من الابتدائية الرابعة عشرة، وتضمنت المحاور بعض التطبيقات المساعدة في إثارة دافعية الطلاب للقراءة والكتابة.

وفي "تعليم القريات" أيضاً، اعتمد مدير التعليم بالقريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي صرف مكافآت الطلاب والطالبات للأشهر (4 و5 و6) وذلك بمبلغ قدره 4.191.092 ريالاً، تُمثل مكافآت وإعانات مدارس تحفيظ القرآن الكريم، وأبناء وبنات المعلمين المتوفين، وطلاب وطالبات التربية الخاصة والإعاقات الجسمية.

وسيتم إيداع المكافآت في الحسابات البنكية، اليوم الاثنين، وذلك بعد إتمام مسوغات الصرف بالتعاون بين الشؤون المالية وخدمات الطلاب.

وذكر رئيس خدمات الطلاب مرضي عواد العنزي أنه يمكن لأولياء الأمور الاستفسار من خلال أرقام التواصل عبر الواتساب للبنين: 0146433037 ولمدارس البنات 0146416042.