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دخول قرار قصر مهن خدمة العملاء عن بُعد على السعوديين حيز التنفيذ

يسري على جميع المنشآت العاملة وضمن مجموعة من قرارات توطين

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن انتهاء مدة السماح المحددة لقرار "قصر مهن خدمة العملاء عن بُعد على السعوديين"، وبدء تطبيق القرار من اليوم، حيث يسري هذا القرار على جميع المنشآت العاملة في سوق العمل سواء عن طريق التعاقد المباشر أو غير المباشر.

ومن المنتظر أن يسهم هذا القرار في توفير العديد من الفرص الوظيفية في مهن ووظائف خدمة العملاء، حيث يأتي ضمن مجموعة من قرارات توطين المهن التي عملت عليها الوزارة، واتفاقية خطة توطين وظائف الاتصالات وتقنية المعلومات التي أبرمتها مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وصندوق تنمية الموارد البشرية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات التي تهدف لتمكين العاملين في مهن ووظائف خدمة العملاء من أبناء وبنات الوطن للحصول على فرص وظيفية لائقة وتوفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة لهم في القطاع الخاص، وتحسين جودة تجربة العميل في المملكة.


وكان القرار قد استهدف جميع المهن والوظائف التي تُقدَّم في مراكز الاتصال لخدمة العملاء عن بُعد سواءً عن طريق الهاتف، أو البريد الإلكتروني أو وسائل المحادثة أو وسائل التواصل الاجتماعي والتفاعل المباشر، إضافة إلى عقود العمل أو تعهيد الخدمات التي يلتزم بمقتضاها أصحاب الأعمال تقديم العمل عن بُعد.

وستقدم الوزارة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ممكنات الدعم للقرار من خلال مبادرة مهارات المستقبل التي توفر برامجًا لدعم التوظيف والتدريب والتوجيه والإرشاد المهني، ومبادرة توطين مراكز الاتصال والتعهيد التقني التي توفر محفزات مادية ومعنوية لتوطين المراكز في المملكة، وكذلك التعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) لتقديم عدة برامج للتدريب والدعم لمهن خدمة العملاء من خلال قنوات التدريب والدعم مثل "تمهير، ودروب، وصيفي، وأكاديمية هدف للقيادة، والبوابة السعودية للموارد البشرية".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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دخول قرار قصر مهن خدمة العملاء عن بُعد على السعوديين حيز التنفيذ
سبق

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن انتهاء مدة السماح المحددة لقرار "قصر مهن خدمة العملاء عن بُعد على السعوديين"، وبدء تطبيق القرار من اليوم، حيث يسري هذا القرار على جميع المنشآت العاملة في سوق العمل سواء عن طريق التعاقد المباشر أو غير المباشر.

ومن المنتظر أن يسهم هذا القرار في توفير العديد من الفرص الوظيفية في مهن ووظائف خدمة العملاء، حيث يأتي ضمن مجموعة من قرارات توطين المهن التي عملت عليها الوزارة، واتفاقية خطة توطين وظائف الاتصالات وتقنية المعلومات التي أبرمتها مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وصندوق تنمية الموارد البشرية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات التي تهدف لتمكين العاملين في مهن ووظائف خدمة العملاء من أبناء وبنات الوطن للحصول على فرص وظيفية لائقة وتوفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة لهم في القطاع الخاص، وتحسين جودة تجربة العميل في المملكة.


وكان القرار قد استهدف جميع المهن والوظائف التي تُقدَّم في مراكز الاتصال لخدمة العملاء عن بُعد سواءً عن طريق الهاتف، أو البريد الإلكتروني أو وسائل المحادثة أو وسائل التواصل الاجتماعي والتفاعل المباشر، إضافة إلى عقود العمل أو تعهيد الخدمات التي يلتزم بمقتضاها أصحاب الأعمال تقديم العمل عن بُعد.

وستقدم الوزارة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ممكنات الدعم للقرار من خلال مبادرة مهارات المستقبل التي توفر برامجًا لدعم التوظيف والتدريب والتوجيه والإرشاد المهني، ومبادرة توطين مراكز الاتصال والتعهيد التقني التي توفر محفزات مادية ومعنوية لتوطين المراكز في المملكة، وكذلك التعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) لتقديم عدة برامج للتدريب والدعم لمهن خدمة العملاء من خلال قنوات التدريب والدعم مثل "تمهير، ودروب، وصيفي، وأكاديمية هدف للقيادة، والبوابة السعودية للموارد البشرية".

01 أغسطس 2021 - 22 ذو الحجة 1442
05:23 PM

دخول قرار قصر مهن خدمة العملاء عن بُعد على السعوديين حيز التنفيذ

يسري على جميع المنشآت العاملة وضمن مجموعة من قرارات توطين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن انتهاء مدة السماح المحددة لقرار "قصر مهن خدمة العملاء عن بُعد على السعوديين"، وبدء تطبيق القرار من اليوم، حيث يسري هذا القرار على جميع المنشآت العاملة في سوق العمل سواء عن طريق التعاقد المباشر أو غير المباشر.

ومن المنتظر أن يسهم هذا القرار في توفير العديد من الفرص الوظيفية في مهن ووظائف خدمة العملاء، حيث يأتي ضمن مجموعة من قرارات توطين المهن التي عملت عليها الوزارة، واتفاقية خطة توطين وظائف الاتصالات وتقنية المعلومات التي أبرمتها مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وصندوق تنمية الموارد البشرية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات التي تهدف لتمكين العاملين في مهن ووظائف خدمة العملاء من أبناء وبنات الوطن للحصول على فرص وظيفية لائقة وتوفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة لهم في القطاع الخاص، وتحسين جودة تجربة العميل في المملكة.


وكان القرار قد استهدف جميع المهن والوظائف التي تُقدَّم في مراكز الاتصال لخدمة العملاء عن بُعد سواءً عن طريق الهاتف، أو البريد الإلكتروني أو وسائل المحادثة أو وسائل التواصل الاجتماعي والتفاعل المباشر، إضافة إلى عقود العمل أو تعهيد الخدمات التي يلتزم بمقتضاها أصحاب الأعمال تقديم العمل عن بُعد.

وستقدم الوزارة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ممكنات الدعم للقرار من خلال مبادرة مهارات المستقبل التي توفر برامجًا لدعم التوظيف والتدريب والتوجيه والإرشاد المهني، ومبادرة توطين مراكز الاتصال والتعهيد التقني التي توفر محفزات مادية ومعنوية لتوطين المراكز في المملكة، وكذلك التعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) لتقديم عدة برامج للتدريب والدعم لمهن خدمة العملاء من خلال قنوات التدريب والدعم مثل "تمهير، ودروب، وصيفي، وأكاديمية هدف للقيادة، والبوابة السعودية للموارد البشرية".

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