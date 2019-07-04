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جامعة الجوف تعلن أسماء المرشحين لمرحلة البكالوريوس وتدعو لـ"التثبيت"

7955 متقدمًا من إجمالي 13 ألف متقدم.. ونسبة المنطقة 46%

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الجوف، أسماء المرشحين والمرشحات الذين تم قبولهم للدراسة في العام الجامعي القادم (1440- 1441هـ)، في مرحلة البكالوريوس؛ وذلك بمختلف التخصصات بالجامعة.

وأوضح عميد عمادة القبول والتسجيل الدكتور ناصر العتيبي، أن أعداد المرشحين للقبول في الجامعة للعام المقبل في مرحلة البكالوريوس من الطلاب والطالبات، بلغ (7955) متقدمًا ومتقدمة؛ منهم عدد (3971) طالبًا؛ في حين بلغ عدد الطالبات (3984) تم قبولهم؛ مشيرًا إلى قبول جميع المتقدمين من مدارس منطقة الجوف بنسبة (68.46%) من إجمالي المرشحين والمرشحات في مختلف فروع الجامعة.

ودعا "العتيبي" المرشحين والمرشحات إلى الدخول عبر البوابة الإلكترونية للقبول، والاطلاع على نتائج ترشيحهم للقبول للعام الجامعي، وتأكيد تثبيت قبولهم حتى يوم الثلاثاء الموافق (6/ 11/ 1440هـ)؛ وذلك بناءً على الرغبة التي تم إدخالها؛ مشددًا على أهمية التثبيت خلال الوقت المحدد.

يُذكر أن أعداد من تقدموا بطلب القبول في الجامعة تجاوزت (١٣٥٠٠) ما بين ذكور وإناث؛ في حين بلغ عدد المرشحين والمرشحات الذين سيدرسون -بمشيئة الله- في مقرات الجامعة بمدينة سكاكا (٢٢٩١) طالبًا، و(١٩٩٦) طالبة، وفي أقسام ومقرات الجامعة في محافظة القريات (١٠٥٠) طالبًا، وعدد (١٢٥٨) طالبة، وعدد (٦٣٠) طالبًا و(٧٣٠) طالبة منهم في أقسام الجامعة بمحافظة طبرجل.

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جامعة الجوف تعلن أسماء المرشحين لمرحلة البكالوريوس وتدعو لـ"التثبيت"
سبق

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الجوف، أسماء المرشحين والمرشحات الذين تم قبولهم للدراسة في العام الجامعي القادم (1440- 1441هـ)، في مرحلة البكالوريوس؛ وذلك بمختلف التخصصات بالجامعة.

وأوضح عميد عمادة القبول والتسجيل الدكتور ناصر العتيبي، أن أعداد المرشحين للقبول في الجامعة للعام المقبل في مرحلة البكالوريوس من الطلاب والطالبات، بلغ (7955) متقدمًا ومتقدمة؛ منهم عدد (3971) طالبًا؛ في حين بلغ عدد الطالبات (3984) تم قبولهم؛ مشيرًا إلى قبول جميع المتقدمين من مدارس منطقة الجوف بنسبة (68.46%) من إجمالي المرشحين والمرشحات في مختلف فروع الجامعة.

ودعا "العتيبي" المرشحين والمرشحات إلى الدخول عبر البوابة الإلكترونية للقبول، والاطلاع على نتائج ترشيحهم للقبول للعام الجامعي، وتأكيد تثبيت قبولهم حتى يوم الثلاثاء الموافق (6/ 11/ 1440هـ)؛ وذلك بناءً على الرغبة التي تم إدخالها؛ مشددًا على أهمية التثبيت خلال الوقت المحدد.

يُذكر أن أعداد من تقدموا بطلب القبول في الجامعة تجاوزت (١٣٥٠٠) ما بين ذكور وإناث؛ في حين بلغ عدد المرشحين والمرشحات الذين سيدرسون -بمشيئة الله- في مقرات الجامعة بمدينة سكاكا (٢٢٩١) طالبًا، و(١٩٩٦) طالبة، وفي أقسام ومقرات الجامعة في محافظة القريات (١٠٥٠) طالبًا، وعدد (١٢٥٨) طالبة، وعدد (٦٣٠) طالبًا و(٧٣٠) طالبة منهم في أقسام الجامعة بمحافظة طبرجل.

04 يوليو 2019 - 1 ذو القعدة 1440
09:26 AM

جامعة الجوف تعلن أسماء المرشحين لمرحلة البكالوريوس وتدعو لـ"التثبيت"

7955 متقدمًا من إجمالي 13 ألف متقدم.. ونسبة المنطقة 46%

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عبدالرحمن العازمي - الجوف
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أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الجوف، أسماء المرشحين والمرشحات الذين تم قبولهم للدراسة في العام الجامعي القادم (1440- 1441هـ)، في مرحلة البكالوريوس؛ وذلك بمختلف التخصصات بالجامعة.

وأوضح عميد عمادة القبول والتسجيل الدكتور ناصر العتيبي، أن أعداد المرشحين للقبول في الجامعة للعام المقبل في مرحلة البكالوريوس من الطلاب والطالبات، بلغ (7955) متقدمًا ومتقدمة؛ منهم عدد (3971) طالبًا؛ في حين بلغ عدد الطالبات (3984) تم قبولهم؛ مشيرًا إلى قبول جميع المتقدمين من مدارس منطقة الجوف بنسبة (68.46%) من إجمالي المرشحين والمرشحات في مختلف فروع الجامعة.

ودعا "العتيبي" المرشحين والمرشحات إلى الدخول عبر البوابة الإلكترونية للقبول، والاطلاع على نتائج ترشيحهم للقبول للعام الجامعي، وتأكيد تثبيت قبولهم حتى يوم الثلاثاء الموافق (6/ 11/ 1440هـ)؛ وذلك بناءً على الرغبة التي تم إدخالها؛ مشددًا على أهمية التثبيت خلال الوقت المحدد.

يُذكر أن أعداد من تقدموا بطلب القبول في الجامعة تجاوزت (١٣٥٠٠) ما بين ذكور وإناث؛ في حين بلغ عدد المرشحين والمرشحات الذين سيدرسون -بمشيئة الله- في مقرات الجامعة بمدينة سكاكا (٢٢٩١) طالبًا، و(١٩٩٦) طالبة، وفي أقسام ومقرات الجامعة في محافظة القريات (١٠٥٠) طالبًا، وعدد (١٢٥٨) طالبة، وعدد (٦٣٠) طالبًا و(٧٣٠) طالبة منهم في أقسام الجامعة بمحافظة طبرجل.

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