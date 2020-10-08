أكثر من ألف معتمر استفادوا من برنامج إجابة السائلين بالمسجد الحرام

عبر 19 موقعًا داخله والأروقة والمداخل الرئيسية والمسعى والدور الأول

استفاد أكثر من 1000 معتمر من قاصدي وزائري بيت الله الحرام، من برنامج إجابة السائلين الذي تقوم عليه وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، ممثلة في الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية.

وأوضح مدير إدارة شؤون إرشاد السائلين بالمسجد الحرام سلطان بن سعد البقمي، أن الإدارة تحرص على توفير كل ما من شأنه تسهيل مناسك الزوار والمعتمرين والإجابة عن استفساراتهم في حدود المناسك، كما تنفذ عددًا من الجولات الرقابية لمنع بعض من يتجرأ على الفتوى بغير علم أو إجازة معتمدة؛ مما يؤكد حرص الإدارة على سلامة المنهج في التعامل مع الزوار والمعتمرين.

وبيّن أن الإدارة حريصة على إيصال الفتوى الشرعية الصحيحة لجميع المستفيدين؛ مشيرًا إلى تخصيص رقمين مجانيين لإرشاد السائلين عن طريق الهاتف: ٨٠٠١٢٢٢٤٠٠ / ٨٠٠١٢٢٢١٠٠.

وأفاد بأن البرنامج ينفذ عبر 19 موقعًا داخل المسجد الحرام والأروقة والمداخل الرئيسية والمسعى والدور الأول، كما تمت تغطية ساحات الحرم بكبائن عدة لإرشاد السائلين، يقوم عليها عدد من القضاة وأساتذة الجامعات على مدار (24) ساعة.