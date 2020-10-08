النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أكثر من ألف معتمر استفادوا من برنامج إجابة السائلين بالمسجد الحرام

عبر 19 موقعًا داخله والأروقة والمداخل الرئيسية والمسعى والدور الأول

استفاد أكثر من 1000 معتمر من قاصدي وزائري بيت الله الحرام، من برنامج إجابة السائلين الذي تقوم عليه وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، ممثلة في الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية.

وأوضح مدير إدارة شؤون إرشاد السائلين بالمسجد الحرام سلطان بن سعد البقمي، أن الإدارة تحرص على توفير كل ما من شأنه تسهيل مناسك الزوار والمعتمرين والإجابة عن استفساراتهم في حدود المناسك، كما تنفذ عددًا من الجولات الرقابية لمنع بعض من يتجرأ على الفتوى بغير علم أو إجازة معتمدة؛ مما يؤكد حرص الإدارة على سلامة المنهج في التعامل مع الزوار والمعتمرين.

وبيّن أن الإدارة حريصة على إيصال الفتوى الشرعية الصحيحة لجميع المستفيدين؛ مشيرًا إلى تخصيص رقمين مجانيين لإرشاد السائلين عن طريق الهاتف: ٨٠٠١٢٢٢٤٠٠ / ٨٠٠١٢٢٢١٠٠.

وأفاد بأن البرنامج ينفذ عبر 19 موقعًا داخل المسجد الحرام والأروقة والمداخل الرئيسية والمسعى والدور الأول، كما تمت تغطية ساحات الحرم بكبائن عدة لإرشاد السائلين، يقوم عليها عدد من القضاة وأساتذة الجامعات على مدار (24) ساعة.

المسجد الحرام مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أكثر من ألف معتمر استفادوا من برنامج إجابة السائلين بالمسجد الحرام
سبق

استفاد أكثر من 1000 معتمر من قاصدي وزائري بيت الله الحرام، من برنامج إجابة السائلين الذي تقوم عليه وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، ممثلة في الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية.

وأوضح مدير إدارة شؤون إرشاد السائلين بالمسجد الحرام سلطان بن سعد البقمي، أن الإدارة تحرص على توفير كل ما من شأنه تسهيل مناسك الزوار والمعتمرين والإجابة عن استفساراتهم في حدود المناسك، كما تنفذ عددًا من الجولات الرقابية لمنع بعض من يتجرأ على الفتوى بغير علم أو إجازة معتمدة؛ مما يؤكد حرص الإدارة على سلامة المنهج في التعامل مع الزوار والمعتمرين.

وبيّن أن الإدارة حريصة على إيصال الفتوى الشرعية الصحيحة لجميع المستفيدين؛ مشيرًا إلى تخصيص رقمين مجانيين لإرشاد السائلين عن طريق الهاتف: ٨٠٠١٢٢٢٤٠٠ / ٨٠٠١٢٢٢١٠٠.

وأفاد بأن البرنامج ينفذ عبر 19 موقعًا داخل المسجد الحرام والأروقة والمداخل الرئيسية والمسعى والدور الأول، كما تمت تغطية ساحات الحرم بكبائن عدة لإرشاد السائلين، يقوم عليها عدد من القضاة وأساتذة الجامعات على مدار (24) ساعة.

08 أكتوبر 2020 - 21 صفر 1442
10:14 AM

أكثر من ألف معتمر استفادوا من برنامج إجابة السائلين بالمسجد الحرام

عبر 19 موقعًا داخله والأروقة والمداخل الرئيسية والمسعى والدور الأول

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
1
452

استفاد أكثر من 1000 معتمر من قاصدي وزائري بيت الله الحرام، من برنامج إجابة السائلين الذي تقوم عليه وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، ممثلة في الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية.

وأوضح مدير إدارة شؤون إرشاد السائلين بالمسجد الحرام سلطان بن سعد البقمي، أن الإدارة تحرص على توفير كل ما من شأنه تسهيل مناسك الزوار والمعتمرين والإجابة عن استفساراتهم في حدود المناسك، كما تنفذ عددًا من الجولات الرقابية لمنع بعض من يتجرأ على الفتوى بغير علم أو إجازة معتمدة؛ مما يؤكد حرص الإدارة على سلامة المنهج في التعامل مع الزوار والمعتمرين.

وبيّن أن الإدارة حريصة على إيصال الفتوى الشرعية الصحيحة لجميع المستفيدين؛ مشيرًا إلى تخصيص رقمين مجانيين لإرشاد السائلين عن طريق الهاتف: ٨٠٠١٢٢٢٤٠٠ / ٨٠٠١٢٢٢١٠٠.

وأفاد بأن البرنامج ينفذ عبر 19 موقعًا داخل المسجد الحرام والأروقة والمداخل الرئيسية والمسعى والدور الأول، كما تمت تغطية ساحات الحرم بكبائن عدة لإرشاد السائلين، يقوم عليها عدد من القضاة وأساتذة الجامعات على مدار (24) ساعة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,723
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,347
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,620
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,209

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

غسان محمد عسيلان
حينما سقطت الطائرة

حينما سقطت الطائرة

بدر الغامدي
زعم "أردوغان" أن سيقتل مَربَعًا..!

زعم "أردوغان" أن سيقتل مَربَعًا..!

عبدالرحمن المرشد
المعلم فقط..

المعلم فقط..

خالد الشبانة
محمد بن سلمان الرقم الصعب في تاريخ المملكة العربية السعودية

محمد بن سلمان الرقم الصعب في تاريخ المملكة العربية السعودية

د. بشير الصم
أراضٍ مشمسة.. إلى متى..؟!

أراضٍ مشمسة.. إلى متى..؟!

محمد الصيعري
المنازل الاقتصادية نسمعها ولا نراها..!!

المنازل الاقتصادية نسمعها ولا نراها..!!

عبدالرحمن المرشد
يقظة الأمن السعودي تبدد أوهام الملالي

يقظة الأمن السعودي تبدد أوهام الملالي

علي آل شرمة
موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

حسن آل عمير
جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة