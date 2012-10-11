"إذا رأيت هذه السمكة .. اقتلها فوراً" .. رعب في جورجيا بسبب "رأس الأفعى القاتلة"

متوحشة وعدوانية وخطر حتى على البشر

"إذا رأيت هذه السمكة، اقتلها فوراً ثم قم بتجميدها"، هكذا نصحت سلطات ولاية جورجيا الأمريكية، سكان الولاية الذين يعيشون حالة من الخوف والرعب، عقب العثور على سمكة رأس الأفعى "القاتلة" في بركة مياه خاصة في مقاطعة جوينيت.

وحسب صحيفة "يو إس أيه توداي" الأمريكية، أكّدت إدارة الموارد الطبيعية، أنها المرة الأولى التي يتم فيها العثور على هذه السمكة الخبيثة في الولاية.

وأضافت الصحيفة: إن الإدارة قدّمت نصائح أساسية حول ما يجب على سكان جورجيا فعله عند العثور على سمكة رأس الأفعى، وهي: أنه أولاً، يجب على السكان عدم إطلاق السمكة عند العثور عليها، ثانياً، "اقتلها فوراً ثم قم بتجميدها".

وتوضح الإدارة قائلة: إن سمكة رأس الأفعى مخلوق مرعب يجمع مظهرها بين جسم السمكة ورأس الثعبان، والمعروف أنها تبيض كثيراً ما يجعل تكاثرها سريعاً، وهذه السمكة الخبيثة تتنفس الهواء على الأرض، ويمكن أن تبقى على سطح الأرض حتى أربعة أيام، فتقوم بحفر بيت لها على اليابسة، تتربص فيه لفريسةٍ ما؛ ما يشكل خطراً على البشر، أيضاً هي سمكة متوحشة وعدوانية جداً.

السمكة مسلَّحة بأسنان حادة كأسنان القرش، ويمكنها في حالات الصيد المكشوف، أن تسير بضع خطوات على اليابسة، وتكمن خطورة سمكة الأفعى في أنّها تلتهم كل ما تجده في طريقها، ولكونها عنيدة وغامضة وتتحرّك بسرعة، لذلك يسميها بعضهم "السمكة الخبيثة".

وفي بيانٍ له، قال مات توماس؛ رئيس مصائد الأسماك في شعبة موارد الحياة البرية: "إن الصيادين هم خط دفاعنا الأول في مكافحة الأسماك الخطرة التي تغزو مياهنا، مثل رأس الأفعى".

وأضاف توماس: "بفضل البلاغ السريع الذي قدّمه أحد الصيادين، تمكّن موظفونا من التحقّق والتأكّد من وجود هذه السمكة الخبيثة في مياهنا، ونحن الآن نتخذ خطوات لتحديد ما إذا كانت قد تكاثرت وانتشرت أم لا، ونأمل أن نمنعها من الانتشار في أيّ مسطحاتٍ مائية أخرى في جورجيا".