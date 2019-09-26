واشنطن تحظر دخول المسؤولين في النظام الإيراني وعائلاتهم للولايات المتحدة

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم مرسوماً يحظر دخول كبار المسؤولين في النظام الإيراني وأفراد عوائلهم إلى الولايات المتحدة.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو: إنه بموجب هذا المرسوم سوف لن يُسمح لقادة إيران وعائلاتهم بالدخول إلى الولايات المتحدة، ولن يتمكن أفراد النخبة من مسؤولي النظام الإيراني من جني فوائد المجتمع الأميركي الحر، بينما يعاني الشعب الإيراني من فساد النظام وسوء إدارته.