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لأول مرة.. سيدتان لعضوية لجنة "تنمية القصب" و"السويد" رئيساً

"المنيع": تسلمت اللجنة وميزانيتها 150 ألفاً.. وسلمتها وميزانيتها 3 ملايين

رشح أعضاء لجنة التنمية الاجتماعية بالقصب، فواز بن فائز السويد، رئيساً للمجلس الجديد للجنة خلفاً للدكتور عثمان بن عبدالعزيز المنيع، كما ترشحت سيدتان ضمن أعضاء مجلس اللجنة لأول مرة منذ إنشاء اللجنة.

وحضر اجتماع اللجنة رئيس مركز القصب سعد بن إبراهيم القاسم، ومدير مركز التنمية الاجتماعية بشقراء سلمان بن صالح الصميت، وأعضاء اللجنة.

وفي كلمة ألقاها الدكتور عثمان المنيع، هنأ رئيس اللجنة الجديد بترشيحه خلفا له، متمنياً له ولزملائه في مجلس إدارة اللجنة الاجتماعية للتنمية بالقصب، التوفيق والسداد، ومؤكداً دعمه الكامل للجنة والمجلس، داعيا لهم بالتوفيق والنجاح.

وقال المنيع: "تسلمت لجنة التنمية الاجتماعية بالقصب وميزانيتها لا تتجاوز 150 ألفاً، وسلمتها وميزانيتها أكثر من 3 ملايين ريال مع كثافة الأنشطة لجميع أفراد المجتمع، بتوجيهات من أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر الداعم الأول لنا، والذي استقبل المجلس في فترته الأولى، وشكرهم على ما قدموه لمركز القصب، وأهلها وحثهم على شمول الأنشطة لجميع أفراد المجتمع والعمل على مبادرات جديدة وخاصة للمرأة والطفل".

وأضاف: "اللجنة نفذت العديد من الأنشطة لجميع أفراد المجتمع، وأقامت أكثر من مهرجان خلال السنوات الماضية للأسر المنتجة على شرف كلٌ من: حرم صاحب السمو الملكي خالد بن بندر أمير منطقة الرياض سابقاً الأميرة مشاعل بنت محمد آل سعود، ثم على شرف حرم أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر، الأميرة نورة بنت محمد آل سعود، ثم على شرف الأميرة موضي بنت خالد بن عبد العزيز آل سعود، ثم الأميرة جواهر بنت نايف بن عبد العزيز، وأقيم مهرجان الشباب لأول مرة ولمدة ثلاثة أيام بالتعاون مع وزارة الرياضة".

وفي ختام الاجتماع قدم رئيس مركز التنمية بشقراء سلمان الصميت، درعاً تقديرياً للدكتور المنيع؛ تعبيراً عن شكر المركز لجهود، خلال رئاسته لمجلس اللجنة للفترتين السابقتين.

لجنة التنمية الاجتماعية القصب

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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لأول مرة.. سيدتان لعضوية لجنة "تنمية القصب" و"السويد" رئيساً
سبق

رشح أعضاء لجنة التنمية الاجتماعية بالقصب، فواز بن فائز السويد، رئيساً للمجلس الجديد للجنة خلفاً للدكتور عثمان بن عبدالعزيز المنيع، كما ترشحت سيدتان ضمن أعضاء مجلس اللجنة لأول مرة منذ إنشاء اللجنة.

وحضر اجتماع اللجنة رئيس مركز القصب سعد بن إبراهيم القاسم، ومدير مركز التنمية الاجتماعية بشقراء سلمان بن صالح الصميت، وأعضاء اللجنة.

وفي كلمة ألقاها الدكتور عثمان المنيع، هنأ رئيس اللجنة الجديد بترشيحه خلفا له، متمنياً له ولزملائه في مجلس إدارة اللجنة الاجتماعية للتنمية بالقصب، التوفيق والسداد، ومؤكداً دعمه الكامل للجنة والمجلس، داعيا لهم بالتوفيق والنجاح.

وقال المنيع: "تسلمت لجنة التنمية الاجتماعية بالقصب وميزانيتها لا تتجاوز 150 ألفاً، وسلمتها وميزانيتها أكثر من 3 ملايين ريال مع كثافة الأنشطة لجميع أفراد المجتمع، بتوجيهات من أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر الداعم الأول لنا، والذي استقبل المجلس في فترته الأولى، وشكرهم على ما قدموه لمركز القصب، وأهلها وحثهم على شمول الأنشطة لجميع أفراد المجتمع والعمل على مبادرات جديدة وخاصة للمرأة والطفل".

وأضاف: "اللجنة نفذت العديد من الأنشطة لجميع أفراد المجتمع، وأقامت أكثر من مهرجان خلال السنوات الماضية للأسر المنتجة على شرف كلٌ من: حرم صاحب السمو الملكي خالد بن بندر أمير منطقة الرياض سابقاً الأميرة مشاعل بنت محمد آل سعود، ثم على شرف حرم أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر، الأميرة نورة بنت محمد آل سعود، ثم على شرف الأميرة موضي بنت خالد بن عبد العزيز آل سعود، ثم الأميرة جواهر بنت نايف بن عبد العزيز، وأقيم مهرجان الشباب لأول مرة ولمدة ثلاثة أيام بالتعاون مع وزارة الرياضة".

وفي ختام الاجتماع قدم رئيس مركز التنمية بشقراء سلمان الصميت، درعاً تقديرياً للدكتور المنيع؛ تعبيراً عن شكر المركز لجهود، خلال رئاسته لمجلس اللجنة للفترتين السابقتين.

26 نوفمبر 2020 - 11 ربيع الآخر 1442
02:24 PM

لأول مرة.. سيدتان لعضوية لجنة "تنمية القصب" و"السويد" رئيساً

"المنيع": تسلمت اللجنة وميزانيتها 150 ألفاً.. وسلمتها وميزانيتها 3 ملايين

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فلاح الجوفان - الرياض
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رشح أعضاء لجنة التنمية الاجتماعية بالقصب، فواز بن فائز السويد، رئيساً للمجلس الجديد للجنة خلفاً للدكتور عثمان بن عبدالعزيز المنيع، كما ترشحت سيدتان ضمن أعضاء مجلس اللجنة لأول مرة منذ إنشاء اللجنة.

وحضر اجتماع اللجنة رئيس مركز القصب سعد بن إبراهيم القاسم، ومدير مركز التنمية الاجتماعية بشقراء سلمان بن صالح الصميت، وأعضاء اللجنة.

وفي كلمة ألقاها الدكتور عثمان المنيع، هنأ رئيس اللجنة الجديد بترشيحه خلفا له، متمنياً له ولزملائه في مجلس إدارة اللجنة الاجتماعية للتنمية بالقصب، التوفيق والسداد، ومؤكداً دعمه الكامل للجنة والمجلس، داعيا لهم بالتوفيق والنجاح.

وقال المنيع: "تسلمت لجنة التنمية الاجتماعية بالقصب وميزانيتها لا تتجاوز 150 ألفاً، وسلمتها وميزانيتها أكثر من 3 ملايين ريال مع كثافة الأنشطة لجميع أفراد المجتمع، بتوجيهات من أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر الداعم الأول لنا، والذي استقبل المجلس في فترته الأولى، وشكرهم على ما قدموه لمركز القصب، وأهلها وحثهم على شمول الأنشطة لجميع أفراد المجتمع والعمل على مبادرات جديدة وخاصة للمرأة والطفل".

وأضاف: "اللجنة نفذت العديد من الأنشطة لجميع أفراد المجتمع، وأقامت أكثر من مهرجان خلال السنوات الماضية للأسر المنتجة على شرف كلٌ من: حرم صاحب السمو الملكي خالد بن بندر أمير منطقة الرياض سابقاً الأميرة مشاعل بنت محمد آل سعود، ثم على شرف حرم أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر، الأميرة نورة بنت محمد آل سعود، ثم على شرف الأميرة موضي بنت خالد بن عبد العزيز آل سعود، ثم الأميرة جواهر بنت نايف بن عبد العزيز، وأقيم مهرجان الشباب لأول مرة ولمدة ثلاثة أيام بالتعاون مع وزارة الرياضة".

وفي ختام الاجتماع قدم رئيس مركز التنمية بشقراء سلمان الصميت، درعاً تقديرياً للدكتور المنيع؛ تعبيراً عن شكر المركز لجهود، خلال رئاسته لمجلس اللجنة للفترتين السابقتين.

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