احتفل الشاب رايد سلامة الرشيدي بزواجه من ابنة الشيخ علي بن حليس الرشيدي، وذلك في حفل أقيم في مدينة حائل وفق التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا امتثالاً لتوجيهات ولاة الأمر.
وفق التدابير الاحترازية.. "الرشيدي" يحتفل بزواجه في حائل
احتفل الشاب رايد سلامة الرشيدي بزواجه من ابنة الشيخ علي بن حليس الرشيدي، وذلك في حفل أقيم في مدينة حائل وفق التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا امتثالاً لتوجيهات ولاة الأمر.
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وفق التدابير الاحترازية.. "الرشيدي" يحتفل بزواجه في حائلصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-06-07
07 يونيو 2020 - 15 شوّال 1441
06:39 PM
وفق التدابير الاحترازية.. "الرشيدي" يحتفل بزواجه في حائل
احتفل الشاب رايد سلامة الرشيدي بزواجه من ابنة الشيخ علي بن حليس الرشيدي، وذلك في حفل أقيم في مدينة حائل وفق التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا امتثالاً لتوجيهات ولاة الأمر.
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