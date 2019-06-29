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خلال 7 أيام.. صيانة ومعالجة 392 ألف متر مربع من طرق الرياض

"الأمانة": لنرتقي بكفاءتها.. قامت بأعمال الدهانات الأرضية لـ 5891 متراً مربعاً

نفّذت أمانة الرياض أعمال الصيانة لـ 392 ألف متر مربع من طرق العاصمة خلال أسبوع.

وقالت "الأمانة" عبر حسابها في تويتر: لنرتقي بكفاءتها وجودتها.. 392 ألف متر مربع من طرق #الرياض شملتها أعمال السفلتة والإصلاحات والمعالجات خلال 7 أيام.

وأضافت: بلغت أعمال إصلاح الحفر والهبوطات 31933 متراً مربعاً وأعمال السفلته 352664 متراً مربعاً من تاريخ 12 حتى 17 يونيو 2021.

وتابعت: كما قامت بأعمال الدهانات الأرضية لـ 5891 متراً مربعاً وصيانة 1947 متراً مربعاً للأرصفة.

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خلال 7 أيام.. صيانة ومعالجة 392 ألف متر مربع من طرق الرياض
سبق

نفّذت أمانة الرياض أعمال الصيانة لـ 392 ألف متر مربع من طرق العاصمة خلال أسبوع.

وقالت "الأمانة" عبر حسابها في تويتر: لنرتقي بكفاءتها وجودتها.. 392 ألف متر مربع من طرق #الرياض شملتها أعمال السفلتة والإصلاحات والمعالجات خلال 7 أيام.

وأضافت: بلغت أعمال إصلاح الحفر والهبوطات 31933 متراً مربعاً وأعمال السفلته 352664 متراً مربعاً من تاريخ 12 حتى 17 يونيو 2021.

وتابعت: كما قامت بأعمال الدهانات الأرضية لـ 5891 متراً مربعاً وصيانة 1947 متراً مربعاً للأرصفة.

29 يونيو 2021 - 19 ذو القعدة 1442
08:30 AM

خلال 7 أيام.. صيانة ومعالجة 392 ألف متر مربع من طرق الرياض

"الأمانة": لنرتقي بكفاءتها.. قامت بأعمال الدهانات الأرضية لـ 5891 متراً مربعاً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نفّذت أمانة الرياض أعمال الصيانة لـ 392 ألف متر مربع من طرق العاصمة خلال أسبوع.

وقالت "الأمانة" عبر حسابها في تويتر: لنرتقي بكفاءتها وجودتها.. 392 ألف متر مربع من طرق #الرياض شملتها أعمال السفلتة والإصلاحات والمعالجات خلال 7 أيام.

وأضافت: بلغت أعمال إصلاح الحفر والهبوطات 31933 متراً مربعاً وأعمال السفلته 352664 متراً مربعاً من تاريخ 12 حتى 17 يونيو 2021.

وتابعت: كما قامت بأعمال الدهانات الأرضية لـ 5891 متراً مربعاً وصيانة 1947 متراً مربعاً للأرصفة.

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