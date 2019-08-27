مانشستر سيتي يصطدم بباريس سان جيرمان.. وبرشلونة يواجه بايرن ميونخ

قرعة نارية في دوري أبطال أوروبا

سحبت اليوم الخميس قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم "التشامبيونز ليغ" للموسم الجديد "2021-2022"، وتوزيع جوائز "يويفا"، اليوم الخميس، في مدينة إسطنبول التركية.

وحضر الحفل رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، السلوفاكي ألكسندر تشيفرين، إضافة إلى شخصيات مختلفة وممثلي الأندية المشاركة في القرعة.

ويشارك في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 32 فريقًا، تم تقسيمهم إلى 4 مستويات تضم كل منها 8 أندية، على أن تحتوي كل مجموعة من الـ8 مجموعات فريقًا من كل تصنيف.

وجاءت نتيجة قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا كالتالي:

- المجموعة الأولى: مانشستر سيتي، باريس سان جيرمان، لايبزيغ، كلوب بروج.

- المجموعة الثانية: أتلتيكو مدريد، ليفربول، بورتو، ميلان.

- المجموعة الثالثة: سبورتنغ لشبونة، بوروسيا دورتموند، أياكس، بشيكتاش.

- المجموعة الرابعة: إنتر، ريال مدريد، شاختار دونيتسك، شريف تيراسبول.

- المجموعة الخامسة: بايرن ميونيخ، برشلونة، بنفيكا، دينامو كييف.

- المجموعة السادسة: فياريال، مانشستر يونايتد، أتالانتا، يونغ بويز.

- المجموعة السابعة: ليل، إشبيلية، ريد بول سالزبورغ، فولفسبورغ.

- المجموعة الثامنة: تشيلسي، يوفنتوس، زينيت سان بطرسبرغ، مالمو.

جوائز أفضل اللاعبين "رجال/سيدات" في مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2020-2021.

توّج السنغالي إدوارد ميندي، لاعب تشيلسي الإنكليزي، بجائزة أفضل حارس في مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2020-2021.

كما نالت لاعبة برشلونة الإسباني ساندرا بانوس جائزة أفضل حارسة مرمى في المسابقة الأوروبية العريقة.

ونال البرتغالي روبن دياز، لاعب مانشستر سيتي الإنكليزي، جائزة أفضل مدافع في المسابقة، وتوجت الإسبانية إيرين باريديس بذات الجائزة لدى السيدات.

واستحق الفرنسي نغولو كانتي، لاعب تشيلسي، جائزة أفضل متوسط ميدان في المسابقة، وتوجت أليكسيا بتيلاس، لاعبة برشلونة، بالجائزة ذاتها عند السيدات.

وعادت جائزة أفضل مهاجم في دوري أبطال أوروبا للاعب بروسيا دورتموند الألماني، النرويجي إيرلينغ هالاند، أما لدى السيدات فكانت المهاجمة الإسبانية جينيفر هيرموسو، لاعبة برشلونة.

ونال المدرب المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا مع فريق تشيلسي توماس توخيل جائزة أفضل مدرب في المسابقة.