حصيلة وفيات "كورونا" في إيطاليا تقفز إلى 7503.. والمصابين لـ74386

الفيروس قضى على 683 في يوم واحد

أفادت وكالة الحماية المدنية الإيطالية اليوم (الأربعاء)، بأن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا ارتفع إلى 7503، بعد تسجيل 683 حالة وفاة جديدة؛ مما يعكس تراجعًا في العدد اليومي للوفيات بعد قفزة أمس التي وصل عدد الوفيات فيها 743.

وبينت الوكالة أن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في إيطاليا ارتفع إلى 74386 من 69176؛ وفقاً لـ"رويترز".

ولم يكن رئيس الوكالة أنجيلو بوريلّي، حاضرًا في المؤتمر الصحفي المعتاد لشرح البيانات؛ لأنه أصيب بالحمى اليوم الأربعاء، ويجري فحصه بشأن إصابته بالفيروس.

ومن بين من كانوا مصابين بالمرض على مستوى البلاد، تعافى 9362 تمامًا اليوم، مقارنة مع 8326 في اليوم السابق، ويرقد 3489 في وحدات العناية المركزة، مقارنة مع 3396 في السابق.