أمانة جدة تعلن أسماء 24 مرشحًا لانتخابات 15 مهنة

التصويت 26 من ذي القعدة المقبل

أعلنت أمانة محافظة جدة أسماء المرشحين المعتمدين لمنصبي رئيس ونائب رئيس طائفة لـ15 مهنة، والمقرر التصويت للمرشحين عليها عن طريق الاقتراع الإلكتروني، 26 من ذي القعدة المقبل.

وقال مدير عام خدمة المجتمع في الأمانة، ماجد بن عمر السلمي: إن قائمة المرشحين تضمنت 15 مرشحًا، لمنصب رئيس طائفة وتسعة مرشحين لمنصب نائب رئيس، للمهن التالية:

(طائفة دلالي سوق الخضار والفاكهة – طائفة دلالي وصيادي الأسماك بجدة - دلالي وصيادي الأسماك بثول – طائفة دلالي أسواق الأنعام– طائفة مهنة أصحاب المعارض ودلالي السيارات – طائفة دلالي أسواق الإبل – مهنة مكاتب ودلالي العقار – طائفة مهنة الحراجات المعتمدة– طائفة محلات تشاليح السيارات – دلالي أسواق الأعلاف – طائفة مهنة قوارب النزهة والدبابات البحرية – طائفة رجيع الدوائر الحكومية – طائفة محلات العسل – طائفة محلات السكراب – طائفة مهنة محلات الطباخين).

وجاءت أسماء المرشحين على النحو التالي:

طائفة دلالي سوق الخضار والفواكه:

الرئيس / عصمت أبو زنادة - نائب الرئيس /معتصم عبد الله أبو زنادة.

طائفة دلالي وصيادي الأسماك -جدة:

الرئيس/ عادل عبد الله السيد شمعة - نائب الرئيس / سمير أحمد حسن عبد الجواد.

الرئيس / غازي مضيان ماضي الظاهري - نائب الرئيس / عبد الواحد أحمد جزار

طائفة دلالي وصيادي الأسماك -ثول:

الرئيس / حميد محمد الجحدلي - نائب الرئيس /...

طائفة دلالي وصيادي الأسماك -ثول:

الرئيس / حميد محمد الجحدلي - نائب الرئيس /....

طائفة مهنة أصحاب معارض ودلالي السيارات:

الرئيس / سعد مسحل العتيبي - نائب الرئيس / حويمد عواد السلمي.

طائفة دلالي أسواق الإبل:

الرئيس / علي أحمد باحداد - نائب الرئيس / ...

طائفة مهنة مكاتب ودلالي العقار:

الرئيس / فهد عليان الردادي - نائب الرئيس / مسفر جارالله المطيري

الرئيس / عبدالله سليمان البلوي - نائب الرئيس / سعد سالم الشيخي

الرئيس / مشرف أحمد الغامدي - نائب الرئيس / ....

الرئيس / مساعد سيف الجعيد - نائب الرئيس / ....

طائفة مهنة الحراجات المعتمدة:

الرئيس / هشام محمود الصقر - نائب الرئيس / إبراهيم عبده جمال طليلي.

طائفة محلات تشاليح السيارات:

الرئيس / عبد الله حامد السفري - نائب الرئيس / بدر محمد السفري.

الرئيس / سعيد عمر علي أبو مالح - نائب الرئيس / رامي محمد بخاري.

الرئيس / .............................. - نائب الرئيس / نوف ناصر الأحمري.

طائفة دلالي أسواق الأعلاف

الرئيس / عطية حمدان حميد السلمي - نائب الرئيس / محمد علي الغامدي

الرئيس / حامد محمد القريقري - نائب الرئيس / .........................

الرئيس / عابد حميد الصاعدي - نائب الرئيس / ..............................

طائفة مهنة قوارب النزهة والدبابات البحرية:

الرئيس / إبراهيم محمد نور رسلان - نائب الرئيس / ................................

طائفة رجيع الدوائر الحكومية:

الرئيس/ سعد أحمد النني - نائب الرئيس / حسام محمود الصقر

الرئيس / عبد الله إبراهيم علي الغامدي - نائب الرئيس / ................................

طائفة محلات العسل:

الرئيس/ حسن علي هلابي - نائب الرئيس/ ............................

طائفة محلات السكراب:

الرئيس / يحي عبيد الله فراج الصبحي - نائب الرئيس / ............................

طائفة محلات الطباخين:

الرئيس/ مهاد مشهور شكر الشمري - نائب الرئيس/ ............................