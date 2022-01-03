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آلام في البطن تُدخِل الرئيس البرازيلي إلى المستشفى

يخضع لفحص لتحديد ضرورة الخيار الجراحي

نُقل الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو إلى المستشفى في الساعات الأولى من صباح الاثنين؛ بسبب آلام في البطن، ويخضع لفحص لمعرفة ما إذا كانت الجراحة قد تكون ضرورية، بحسب ما ذكر أنطونيو لويز ماسيدو، طبيب الرئيس البرازيلي.

وعرضت شبكة "جلوبو" التلفزيونية البرازيلية صوراً لبولسونارو وهو يسير على درج الطائرة الرئاسية بعد هبوطه في ساو باولو، ثم نُقل بعد ذلك إلى مستشفى فيلا نوفا ستار، وفقاً لـ"رويترز".

ونُقل بولسونارو إلى المستشفى عدة مرات منذ أن تعرض للطعن خلال حملته الرئاسية في عام 2018، وفي يوليو 2021، دخل المستشفى بسبب انسداد في الأمعاء.

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آلام في البطن تُدخِل الرئيس البرازيلي إلى المستشفى
سبق

نُقل الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو إلى المستشفى في الساعات الأولى من صباح الاثنين؛ بسبب آلام في البطن، ويخضع لفحص لمعرفة ما إذا كانت الجراحة قد تكون ضرورية، بحسب ما ذكر أنطونيو لويز ماسيدو، طبيب الرئيس البرازيلي.

وعرضت شبكة "جلوبو" التلفزيونية البرازيلية صوراً لبولسونارو وهو يسير على درج الطائرة الرئاسية بعد هبوطه في ساو باولو، ثم نُقل بعد ذلك إلى مستشفى فيلا نوفا ستار، وفقاً لـ"رويترز".

ونُقل بولسونارو إلى المستشفى عدة مرات منذ أن تعرض للطعن خلال حملته الرئاسية في عام 2018، وفي يوليو 2021، دخل المستشفى بسبب انسداد في الأمعاء.

03 يناير 2022 - 30 جمادى الأول 1443
02:35 PM

آلام في البطن تُدخِل الرئيس البرازيلي إلى المستشفى

يخضع لفحص لتحديد ضرورة الخيار الجراحي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نُقل الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو إلى المستشفى في الساعات الأولى من صباح الاثنين؛ بسبب آلام في البطن، ويخضع لفحص لمعرفة ما إذا كانت الجراحة قد تكون ضرورية، بحسب ما ذكر أنطونيو لويز ماسيدو، طبيب الرئيس البرازيلي.

وعرضت شبكة "جلوبو" التلفزيونية البرازيلية صوراً لبولسونارو وهو يسير على درج الطائرة الرئاسية بعد هبوطه في ساو باولو، ثم نُقل بعد ذلك إلى مستشفى فيلا نوفا ستار، وفقاً لـ"رويترز".

ونُقل بولسونارو إلى المستشفى عدة مرات منذ أن تعرض للطعن خلال حملته الرئاسية في عام 2018، وفي يوليو 2021، دخل المستشفى بسبب انسداد في الأمعاء.

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