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"الصحة" تعلن تسجيل 3121 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 98869

الرياض وجدة تسجلان 1472 إصابة جديدة بكورونا

900 في العاصمة و572 بالثانية من الـ3121 المعلنة اليوم

سجلت: "الرياض، وجدة" 1472 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بين الحالات التي أعلنت عنها وزارة الصحة هذا اليوم، والبالغ عددها 3121 حالة.

وسجلت الرياض 900 حالة جديدة، بينما سجلت جدة 572 حالة، ليصبح إجمالي الحالات الجديدة فيهما 1472 حالة.

وشهدت مكة المكرمة تسجيل 279، والمدينة 170، والدمام 149 حالة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الرياض وجدة تسجلان 1472 إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجلت: "الرياض، وجدة" 1472 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بين الحالات التي أعلنت عنها وزارة الصحة هذا اليوم، والبالغ عددها 3121 حالة.

وسجلت الرياض 900 حالة جديدة، بينما سجلت جدة 572 حالة، ليصبح إجمالي الحالات الجديدة فيهما 1472 حالة.

وشهدت مكة المكرمة تسجيل 279، والمدينة 170، والدمام 149 حالة.

06 يونيو 2020 - 14 شوّال 1441
03:53 PM

الرياض وجدة تسجلان 1472 إصابة جديدة بكورونا

900 في العاصمة و572 بالثانية من الـ3121 المعلنة اليوم

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
7
14,387

سجلت: "الرياض، وجدة" 1472 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بين الحالات التي أعلنت عنها وزارة الصحة هذا اليوم، والبالغ عددها 3121 حالة.

وسجلت الرياض 900 حالة جديدة، بينما سجلت جدة 572 حالة، ليصبح إجمالي الحالات الجديدة فيهما 1472 حالة.

وشهدت مكة المكرمة تسجيل 279، والمدينة 170، والدمام 149 حالة.

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