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"الصحة" تعلن تسجيل 154 إصابة جديدة بـ"كورونا"

بريطانيا: ارتفاع غير مسبوق لوفيات كورونا بـ684 حالة جديدة  في يوم واحد

تسجيل 4450 إصابة جديدة بالفيروس.. العدد الإجمالي 174 ألف حالة

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الجمعة، عن ارتفاع غير مسبوق لعدد الوفيات المسجلة جراء فيروس كورونا بواقع 684 حالة جديدة في يوم واحد.
وأفادت وزارة الصحة البريطانية، في إحصائية جديدة نشرتها الجمعة، بارتفاع عدد الوفيات المسجلة الناجمة عن هذا الفيروس القاتل خلال اليوم الماضي من 2921 إلى 3605 حالات، بنسبة 23%، ما يمثل أكبر زيادة يومية لحصيلة المتوفين بالمرض منذ بدء التفشي في المملكة المتحدة.
وأضافت الوزارة أن العدد العام للإصابات بالفيروس التي تم رصدها من قبل الأطراف الطبية المعنية ارتفع بواقع 4450 حالة جديدة، ووصل إلى نقطة 38168 بعد أن كان على مستوى 33718 أمس الخميس.
وذكرت وزارة الصحة البريطانية أن العدد الإجمالي للفحوص الطبية الخاصة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، التي تم إجراؤها في المملكة المتحدة، يبلغ حاليًا 173784.

فيروس كورونا الجديد بريطانيا

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بريطانيا: ارتفاع غير مسبوق لوفيات كورونا بـ684 حالة جديدة  في يوم واحد
سبق

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الجمعة، عن ارتفاع غير مسبوق لعدد الوفيات المسجلة جراء فيروس كورونا بواقع 684 حالة جديدة في يوم واحد.
وأفادت وزارة الصحة البريطانية، في إحصائية جديدة نشرتها الجمعة، بارتفاع عدد الوفيات المسجلة الناجمة عن هذا الفيروس القاتل خلال اليوم الماضي من 2921 إلى 3605 حالات، بنسبة 23%، ما يمثل أكبر زيادة يومية لحصيلة المتوفين بالمرض منذ بدء التفشي في المملكة المتحدة.
وأضافت الوزارة أن العدد العام للإصابات بالفيروس التي تم رصدها من قبل الأطراف الطبية المعنية ارتفع بواقع 4450 حالة جديدة، ووصل إلى نقطة 38168 بعد أن كان على مستوى 33718 أمس الخميس.
وذكرت وزارة الصحة البريطانية أن العدد الإجمالي للفحوص الطبية الخاصة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، التي تم إجراؤها في المملكة المتحدة، يبلغ حاليًا 173784.

03 إبريل 2020 - 10 شعبان 1441
04:35 PM

بريطانيا: ارتفاع غير مسبوق لوفيات كورونا بـ684 حالة جديدة  في يوم واحد

تسجيل 4450 إصابة جديدة بالفيروس.. العدد الإجمالي 174 ألف حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الجمعة، عن ارتفاع غير مسبوق لعدد الوفيات المسجلة جراء فيروس كورونا بواقع 684 حالة جديدة في يوم واحد.
وأفادت وزارة الصحة البريطانية، في إحصائية جديدة نشرتها الجمعة، بارتفاع عدد الوفيات المسجلة الناجمة عن هذا الفيروس القاتل خلال اليوم الماضي من 2921 إلى 3605 حالات، بنسبة 23%، ما يمثل أكبر زيادة يومية لحصيلة المتوفين بالمرض منذ بدء التفشي في المملكة المتحدة.
وأضافت الوزارة أن العدد العام للإصابات بالفيروس التي تم رصدها من قبل الأطراف الطبية المعنية ارتفع بواقع 4450 حالة جديدة، ووصل إلى نقطة 38168 بعد أن كان على مستوى 33718 أمس الخميس.
وذكرت وزارة الصحة البريطانية أن العدد الإجمالي للفحوص الطبية الخاصة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، التي تم إجراؤها في المملكة المتحدة، يبلغ حاليًا 173784.

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