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تركوا أسلحتهم وهربوا .. "الشرعية" تضاعف أوجاع "الحوثيين" على أطراف الدريهمي

أوقعت فيهم قتلى وجرحى وأجبرت البقية على الفرار واسترجعوا ذخائر كانت منهوبة

تكبّدت ميليشيات الحوثي، الموالية لإيران، خسائر فادحة في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة- غربي اليمن، حسبما أفادت مصادر عسكرية اليوم الأربعاء.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، أوضحت المصادر، أن "قوات المقاومة "تصدّت لهجومٍ من ميليشيات الحوثي في أطراف مركز المديرية، وأوقعت فيهم قتلى وجرحى وأجبرت البقية على الفرار، وتمّت استعادة أسلحة وذخائر كانت الميليشيات نهبتها من مخازن الدولة في وقت سابق.

وكانت جهود الأمم المتحدة قد توصلت في بداية سبتمبر، إلى اتفاق بين وفدَي الحكومة اليمنية، والميليشيات الحوثية، على نشر مراكز مراقبة للإشراف على وقف إطلاق النار، والتقدم باتجاه تفعيل اتفاق ستوكهولم، وهو ما أشار إليه المبعوث الأممي مارتن غريفيث؛ في إحاطته لمجلس الأمن الدولي.

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تركوا أسلحتهم وهربوا .. "الشرعية" تضاعف أوجاع "الحوثيين" على أطراف الدريهمي
سبق

تكبّدت ميليشيات الحوثي، الموالية لإيران، خسائر فادحة في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة- غربي اليمن، حسبما أفادت مصادر عسكرية اليوم الأربعاء.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، أوضحت المصادر، أن "قوات المقاومة "تصدّت لهجومٍ من ميليشيات الحوثي في أطراف مركز المديرية، وأوقعت فيهم قتلى وجرحى وأجبرت البقية على الفرار، وتمّت استعادة أسلحة وذخائر كانت الميليشيات نهبتها من مخازن الدولة في وقت سابق.

وكانت جهود الأمم المتحدة قد توصلت في بداية سبتمبر، إلى اتفاق بين وفدَي الحكومة اليمنية، والميليشيات الحوثية، على نشر مراكز مراقبة للإشراف على وقف إطلاق النار، والتقدم باتجاه تفعيل اتفاق ستوكهولم، وهو ما أشار إليه المبعوث الأممي مارتن غريفيث؛ في إحاطته لمجلس الأمن الدولي.

18 سبتمبر 2019 - 19 محرّم 1441
12:17 PM

تركوا أسلحتهم وهربوا .. "الشرعية" تضاعف أوجاع "الحوثيين" على أطراف الدريهمي

أوقعت فيهم قتلى وجرحى وأجبرت البقية على الفرار واسترجعوا ذخائر كانت منهوبة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تكبّدت ميليشيات الحوثي، الموالية لإيران، خسائر فادحة في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة- غربي اليمن، حسبما أفادت مصادر عسكرية اليوم الأربعاء.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، أوضحت المصادر، أن "قوات المقاومة "تصدّت لهجومٍ من ميليشيات الحوثي في أطراف مركز المديرية، وأوقعت فيهم قتلى وجرحى وأجبرت البقية على الفرار، وتمّت استعادة أسلحة وذخائر كانت الميليشيات نهبتها من مخازن الدولة في وقت سابق.

وكانت جهود الأمم المتحدة قد توصلت في بداية سبتمبر، إلى اتفاق بين وفدَي الحكومة اليمنية، والميليشيات الحوثية، على نشر مراكز مراقبة للإشراف على وقف إطلاق النار، والتقدم باتجاه تفعيل اتفاق ستوكهولم، وهو ما أشار إليه المبعوث الأممي مارتن غريفيث؛ في إحاطته لمجلس الأمن الدولي.

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