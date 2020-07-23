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"البيضاني" يرزق بـ"عبدالله"

رزق شاهر بن عبدالله بن فرحان البيضاني أحد منسوبي وزارة الدفاع، بمولود ذكر أسماه "عبدالله" لينضم إلى أشقائه عماد و"رند" .

وتهنئ "سبق" شاهر البيضاني ، وتدعو الله أن يجعل الضيف الجديد من حفظة القرآن الكريم ، وأن ينبته نباتاً حسناً.

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"البيضاني" يرزق بـ"عبدالله"
سبق

رزق شاهر بن عبدالله بن فرحان البيضاني أحد منسوبي وزارة الدفاع، بمولود ذكر أسماه "عبدالله" لينضم إلى أشقائه عماد و"رند" .

وتهنئ "سبق" شاهر البيضاني ، وتدعو الله أن يجعل الضيف الجديد من حفظة القرآن الكريم ، وأن ينبته نباتاً حسناً.

23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441
08:17 PM

"البيضاني" يرزق بـ"عبدالله"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رزق شاهر بن عبدالله بن فرحان البيضاني أحد منسوبي وزارة الدفاع، بمولود ذكر أسماه "عبدالله" لينضم إلى أشقائه عماد و"رند" .

وتهنئ "سبق" شاهر البيضاني ، وتدعو الله أن يجعل الضيف الجديد من حفظة القرآن الكريم ، وأن ينبته نباتاً حسناً.

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