"البيضاني" يرزق بـ"عبدالله"

رزق شاهر بن عبدالله بن فرحان البيضاني أحد منسوبي وزارة الدفاع، بمولود ذكر أسماه "عبدالله" لينضم إلى أشقائه عماد و"رند" .

وتهنئ "سبق" شاهر البيضاني ، وتدعو الله أن يجعل الضيف الجديد من حفظة القرآن الكريم ، وأن ينبته نباتاً حسناً.