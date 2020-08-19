النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

سويسرا تلغي الحجر الصحي على السعوديين.. والبداية 20 أغسطس

بتوصية من سلطاتها الصحية.. وضمن 5 دول أخرى

كشف الدكتور سعيد البطوطي المستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية عضو مجلس إدارة لجنة السفر الأوروبية والاتحاد الألماني للسياحة، لـ"سبق"؛ عن أن السلطات السويسرية أصدرت قرارًا بإلغاء الحجر الصحي المفروض على رعايا خمس دول كان يخضع مواطنوها للحجر الصحي عند الوصول؛ وهي: المملكة العربية السعودية وغينيا الاستوائية وساو تومي وبرينسيبي وصربيا.

وأوضح "البطوطي" أن القرار صدر بتوصية من السلطات الصحية، واعتمدت وزارة الخارجية وأقرت بدء الدخول بدون متطلبات الحجر الصحي لرعايا المملكة في جميع منافذ البلاد البرية والجوية.

يذكر أنه في عام 2018 زار أكثر من 200 ألف سائح من دول مجلس التعاون الخليجي الست، سويسرا؛ حيث قضوا أكثر من 550 ألف ليلة فندقية، واستحوذ السياح السعوديون والإماراتيون على نسبة 84.7 % من مجموع السياح الخليجيين.

الرئيسية/ سياحة / سياحة خارجية

اعلان
سويسرا تلغي الحجر الصحي على السعوديين.. والبداية 20 أغسطس
سبق

كشف الدكتور سعيد البطوطي المستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية عضو مجلس إدارة لجنة السفر الأوروبية والاتحاد الألماني للسياحة، لـ"سبق"؛ عن أن السلطات السويسرية أصدرت قرارًا بإلغاء الحجر الصحي المفروض على رعايا خمس دول كان يخضع مواطنوها للحجر الصحي عند الوصول؛ وهي: المملكة العربية السعودية وغينيا الاستوائية وساو تومي وبرينسيبي وصربيا.

وأوضح "البطوطي" أن القرار صدر بتوصية من السلطات الصحية، واعتمدت وزارة الخارجية وأقرت بدء الدخول بدون متطلبات الحجر الصحي لرعايا المملكة في جميع منافذ البلاد البرية والجوية.

يذكر أنه في عام 2018 زار أكثر من 200 ألف سائح من دول مجلس التعاون الخليجي الست، سويسرا؛ حيث قضوا أكثر من 550 ألف ليلة فندقية، واستحوذ السياح السعوديون والإماراتيون على نسبة 84.7 % من مجموع السياح الخليجيين.

19 أغسطس 2020 - 29 ذو الحجة 1441
10:05 PM

سويسرا تلغي الحجر الصحي على السعوديين.. والبداية 20 أغسطس

بتوصية من سلطاتها الصحية.. وضمن 5 دول أخرى

A A A
خالد خليل - الرياض
2
6,098

كشف الدكتور سعيد البطوطي المستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية عضو مجلس إدارة لجنة السفر الأوروبية والاتحاد الألماني للسياحة، لـ"سبق"؛ عن أن السلطات السويسرية أصدرت قرارًا بإلغاء الحجر الصحي المفروض على رعايا خمس دول كان يخضع مواطنوها للحجر الصحي عند الوصول؛ وهي: المملكة العربية السعودية وغينيا الاستوائية وساو تومي وبرينسيبي وصربيا.

وأوضح "البطوطي" أن القرار صدر بتوصية من السلطات الصحية، واعتمدت وزارة الخارجية وأقرت بدء الدخول بدون متطلبات الحجر الصحي لرعايا المملكة في جميع منافذ البلاد البرية والجوية.

يذكر أنه في عام 2018 زار أكثر من 200 ألف سائح من دول مجلس التعاون الخليجي الست، سويسرا؛ حيث قضوا أكثر من 550 ألف ليلة فندقية، واستحوذ السياح السعوديون والإماراتيون على نسبة 84.7 % من مجموع السياح الخليجيين.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,042
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,385
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,425
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,791

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة