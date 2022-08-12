النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إصابة 20 أردنيًّا جديدًا بـ"كورونا"

تسجيل شفاء 26 حالة

أفادت وزارة الصحة الأردنية اليوم الأربعاء بتسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1.303 إصابات.

وبيّنت الوزارة أن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ4 سائقي شاحنات أردنيين قادمين من الخارج، و16 حالة محلية مخالطة لأشخاص مصابين.

وأشارت إلى تسجيل شفاء 26 حالة؛ ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1.231 حالة.

الرئيسية/ محطات

اعلان
إصابة 20 أردنيًّا جديدًا بـ"كورونا"
سبق

أفادت وزارة الصحة الأردنية اليوم الأربعاء بتسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1.303 إصابات.

وبيّنت الوزارة أن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ4 سائقي شاحنات أردنيين قادمين من الخارج، و16 حالة محلية مخالطة لأشخاص مصابين.

وأشارت إلى تسجيل شفاء 26 حالة؛ ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1.231 حالة.

12 أغسطس 2020 - 22 ذو الحجة 1441
09:27 PM

إصابة 20 أردنيًّا جديدًا بـ"كورونا"

تسجيل شفاء 26 حالة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - عمّان
0
369

أفادت وزارة الصحة الأردنية اليوم الأربعاء بتسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1.303 إصابات.

وبيّنت الوزارة أن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ4 سائقي شاحنات أردنيين قادمين من الخارج، و16 حالة محلية مخالطة لأشخاص مصابين.

وأشارت إلى تسجيل شفاء 26 حالة؛ ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1.231 حالة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,868
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,271
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,195
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,607

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة