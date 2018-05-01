وأوضح مدير عام إدارة تقييم مخاطر الثروة الحيوانية بالوزارة الدكتور سند الحربي؛ أن الوزارة رفعت الحظر بعد دراسة النشرة الصادرة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE)، وكذلك التقارير الواردة من إيطاليا التي تفيد بخلوها من مرض (koi Herpesvirus disease).

رفعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، الحظر المؤقت الذي فرضته على استيراد الأسماك الحيّة؛ بما فيها أسماك الزينة من إيطاليا.

"البيئة" ترفع الحظر عن استيراد الأسماك الحيّة من إيطاليا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2018-05-01 رفعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، الحظر المؤقت الذي فرضته على استيراد الأسماك الحيّة؛ بما فيها أسماك الزينة من إيطاليا. وأوضح مدير عام إدارة تقييم مخاطر الثروة الحيوانية بالوزارة الدكتور سند الحربي؛ أن الوزارة رفعت الحظر بعد دراسة النشرة الصادرة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE)، وكذلك التقارير الواردة من إيطاليا التي تفيد بخلوها من مرض (koi Herpesvirus disease).

01 مايو 2018 - 15 شعبان 1439 02:04 PM

"البيئة" ترفع الحظر عن استيراد الأسماك الحيّة من إيطاليا نتيجة خلوها من مرض koi Herpesvirus disease





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رفعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، الحظر المؤقت الذي فرضته على استيراد الأسماك الحيّة؛ بما فيها أسماك الزينة من إيطاليا.

وأوضح مدير عام إدارة تقييم مخاطر الثروة الحيوانية بالوزارة الدكتور سند الحربي؛ أن الوزارة رفعت الحظر بعد دراسة النشرة الصادرة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE)، وكذلك التقارير الواردة من إيطاليا التي تفيد بخلوها من مرض (koi Herpesvirus disease).