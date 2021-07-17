"الصحة": تسجيل 1098 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1207 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 17 يوليو 2021، تسجيل 1098 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 508521 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1207 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 489553 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 15 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8063 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 10905 والحالات الحرجة 1386 حالة.
"الصحة": تسجيل 1098 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1207 خلال الـ24 ساعة الماضية
عبدالله البرقاوي
سبق
2021-07-17
أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 17 يوليو 2021، تسجيل 1098 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 508521 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1207 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 489553 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 15 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8063 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 10905 والحالات الحرجة 1386 حالة.
17 يوليو 2021 - 7 ذو الحجة 1442
03:38 PM
"الصحة": تسجيل 1098 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1207 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 17 يوليو 2021، تسجيل 1098 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 508521 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1207 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 489553 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 15 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8063 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 10905 والحالات الحرجة 1386 حالة.