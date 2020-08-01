سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 323 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد .
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس اليوم 323 إصابة، وحالة وفاة واحدة، والحالات التي تماثلت للشفاء 247 حالة .
فلسطين: 323 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بكورونا
إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 247
سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 323 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد .
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس اليوم 323 إصابة، وحالة وفاة واحدة، والحالات التي تماثلت للشفاء 247 حالة .
سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 323 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد .
فلسطين: 323 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بكورونا
إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 247
سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 323 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد .
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس اليوم 323 إصابة، وحالة وفاة واحدة، والحالات التي تماثلت للشفاء 247 حالة .