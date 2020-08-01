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"الصحة" تعلن تسجيل 1890 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1573 إصابة

فلسطين:  323 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بكورونا

إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 247

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 323 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد .
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس اليوم 323 إصابة، وحالة وفاة واحدة، والحالات التي تماثلت للشفاء 247 حالة .

فيروس كورونا الجديد

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فلسطين:  323 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بكورونا
سبق

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 323 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد .
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس اليوم 323 إصابة، وحالة وفاة واحدة، والحالات التي تماثلت للشفاء 247 حالة .

01 أغسطس 2020 - 11 ذو الحجة 1441
04:29 PM

فلسطين:  323 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بكورونا

إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 247

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 323 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد .
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس اليوم 323 إصابة، وحالة وفاة واحدة، والحالات التي تماثلت للشفاء 247 حالة .

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