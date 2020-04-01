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جيبوتي تدين بشدة إطلاق الميليشيات الحوثية صاروخين بالستيين على المملكة

أكّدت رفضها القاطع واستنكارها لهذا الاعتداء الجبان

عبرت جمهورية جيبوتي عن إدانتها بأشد العبارات لإطلاق الميليشيات الحوثية صاروخين بالستيين على مدينتَي الرياض وجيزان، مؤكدة رفضها القاطع واستنكارها الشديد لهذا الاعتداء الجبان الذي يشكّل إمعانًا في انتهاك قواعد القانون الدولي، الذي يستهدف ترويع الآمنين في هذا التوقيت العصيب، الذي يسخّر فيه العالم أجمع، جهوده لمواجهة جائحة كورونا المستجد.

وشددت جمهورية جيبوتي في بيان لها، على تضامنها مع المملكة العربية السعودية، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

كما أعربت عن خالص دعواتها وتمنياتها بأن يحفظ المولى عز وجلّ المملكة وشعبها الكريم من كل مكروه.

ميليشيا الحوثي جيبوتي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جيبوتي تدين بشدة إطلاق الميليشيات الحوثية صاروخين بالستيين على المملكة
سبق

عبرت جمهورية جيبوتي عن إدانتها بأشد العبارات لإطلاق الميليشيات الحوثية صاروخين بالستيين على مدينتَي الرياض وجيزان، مؤكدة رفضها القاطع واستنكارها الشديد لهذا الاعتداء الجبان الذي يشكّل إمعانًا في انتهاك قواعد القانون الدولي، الذي يستهدف ترويع الآمنين في هذا التوقيت العصيب، الذي يسخّر فيه العالم أجمع، جهوده لمواجهة جائحة كورونا المستجد.

وشددت جمهورية جيبوتي في بيان لها، على تضامنها مع المملكة العربية السعودية، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

كما أعربت عن خالص دعواتها وتمنياتها بأن يحفظ المولى عز وجلّ المملكة وشعبها الكريم من كل مكروه.

01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
05:20 PM
اخر تعديل
01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
06:49 PM

جيبوتي تدين بشدة إطلاق الميليشيات الحوثية صاروخين بالستيين على المملكة

أكّدت رفضها القاطع واستنكارها لهذا الاعتداء الجبان

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عبرت جمهورية جيبوتي عن إدانتها بأشد العبارات لإطلاق الميليشيات الحوثية صاروخين بالستيين على مدينتَي الرياض وجيزان، مؤكدة رفضها القاطع واستنكارها الشديد لهذا الاعتداء الجبان الذي يشكّل إمعانًا في انتهاك قواعد القانون الدولي، الذي يستهدف ترويع الآمنين في هذا التوقيت العصيب، الذي يسخّر فيه العالم أجمع، جهوده لمواجهة جائحة كورونا المستجد.

وشددت جمهورية جيبوتي في بيان لها، على تضامنها مع المملكة العربية السعودية، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

كما أعربت عن خالص دعواتها وتمنياتها بأن يحفظ المولى عز وجلّ المملكة وشعبها الكريم من كل مكروه.

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