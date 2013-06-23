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أمانة الجوف تزيل 100 لوحة إعلانية مخالفة لتحسين المشهد الحضري

إزالة أعشاب نمت بصورة عشوائية على مساحة تقارب 600م2

واصلت أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها جهودها لتحسين المشهد الحضري داخل النطاق العمراني والقضاء على مظاهر التشوّه البصري بإزالة أكثر من 100 لوحة إعلانية وملصق مخالف.

وتمّت إزالة أعشاب نمت بصورة عشوائية على مساحة تقارب 600م2 في عددٍ من الأحياء.

وأكّد المتحدث الرسمي باسم الأمانة عمر الحموان، أن الأمانة مستمرة في أعمال تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوّه البصري، من خلال الحملات الميدانية التي تنفّذها الفرق المختصّة لإزالة اللوحات الدعائية المخالفة والعشوائية والكتابات والملصقات المشوّهة للمظهر العام، ومعالجة وضع الباعة الجائلين، إضافة إلى أعمال النظافة ورفع المخلفات والأنقاض.

وحذّر من تركيب لوحات إعلانية وملصقات مخالفة، ورمي المخلفات والأنقاض في غير الأماكن المخصصة لها.

ودعا المتحدث جميع المواطنين والمقيمين، إلى التعاون مع الأمانة والإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى من خلال الاتصال على رقم البلاغات الموحد 940.

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أمانة الجوف تزيل 100 لوحة إعلانية مخالفة لتحسين المشهد الحضري
سبق

واصلت أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها جهودها لتحسين المشهد الحضري داخل النطاق العمراني والقضاء على مظاهر التشوّه البصري بإزالة أكثر من 100 لوحة إعلانية وملصق مخالف.

وتمّت إزالة أعشاب نمت بصورة عشوائية على مساحة تقارب 600م2 في عددٍ من الأحياء.

وأكّد المتحدث الرسمي باسم الأمانة عمر الحموان، أن الأمانة مستمرة في أعمال تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوّه البصري، من خلال الحملات الميدانية التي تنفّذها الفرق المختصّة لإزالة اللوحات الدعائية المخالفة والعشوائية والكتابات والملصقات المشوّهة للمظهر العام، ومعالجة وضع الباعة الجائلين، إضافة إلى أعمال النظافة ورفع المخلفات والأنقاض.

وحذّر من تركيب لوحات إعلانية وملصقات مخالفة، ورمي المخلفات والأنقاض في غير الأماكن المخصصة لها.

ودعا المتحدث جميع المواطنين والمقيمين، إلى التعاون مع الأمانة والإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى من خلال الاتصال على رقم البلاغات الموحد 940.

23 يونيو 2021 - 13 ذو القعدة 1442
01:08 PM

أمانة الجوف تزيل 100 لوحة إعلانية مخالفة لتحسين المشهد الحضري

إزالة أعشاب نمت بصورة عشوائية على مساحة تقارب 600م2

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - سكاكا
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واصلت أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها جهودها لتحسين المشهد الحضري داخل النطاق العمراني والقضاء على مظاهر التشوّه البصري بإزالة أكثر من 100 لوحة إعلانية وملصق مخالف.

وتمّت إزالة أعشاب نمت بصورة عشوائية على مساحة تقارب 600م2 في عددٍ من الأحياء.

وأكّد المتحدث الرسمي باسم الأمانة عمر الحموان، أن الأمانة مستمرة في أعمال تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوّه البصري، من خلال الحملات الميدانية التي تنفّذها الفرق المختصّة لإزالة اللوحات الدعائية المخالفة والعشوائية والكتابات والملصقات المشوّهة للمظهر العام، ومعالجة وضع الباعة الجائلين، إضافة إلى أعمال النظافة ورفع المخلفات والأنقاض.

وحذّر من تركيب لوحات إعلانية وملصقات مخالفة، ورمي المخلفات والأنقاض في غير الأماكن المخصصة لها.

ودعا المتحدث جميع المواطنين والمقيمين، إلى التعاون مع الأمانة والإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى من خلال الاتصال على رقم البلاغات الموحد 940.

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