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اعتباراً من الغد.. الدفاع المدني يحذر من أمطار تضرب 11 محافظة بمكة

ناشد الالتزام بتعليمات السلامة ومتابعة أحوال الطقس

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات مناخية خلال هذه الأيام .

‏‎وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني أن الإنذار الوارد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة يشير إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد وشبه انعدام في الرؤية اعتباراً من غد الأربعاء حتى يوم السبت المقبل على محافظات الطائف، ميسان، العرضيات، الكامل واضم.

وأشار العقيد القرني أن هطول أمطار متوسطة قد تصل الى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة اعتباراً من غد الأربعاء وحتى يوم السبت المقبل على كل من العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم. وكذلك هطول أمطار خفيفة الى متوسطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة وذلك اعتباراً من غد الأربعاء وحتى يوم الجمعة المقبل على كل من جدة،القنفذة، الليث ورابغ.

ودعا القرني إلى متابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تجنباً للتعرض للمخاطر المختلفة وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.


وأهاب بالجميع الالتزام بتعليمات السلامة وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومجاري الأودية والسيول والسدود أثناء هطول الأمطار والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر وعدم السباحة في السدود والمستنقعات المائية ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم.

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اعتباراً من الغد.. الدفاع المدني يحذر من أمطار تضرب 11 محافظة بمكة
سبق

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات مناخية خلال هذه الأيام .

‏‎وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني أن الإنذار الوارد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة يشير إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد وشبه انعدام في الرؤية اعتباراً من غد الأربعاء حتى يوم السبت المقبل على محافظات الطائف، ميسان، العرضيات، الكامل واضم.

وأشار العقيد القرني أن هطول أمطار متوسطة قد تصل الى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة اعتباراً من غد الأربعاء وحتى يوم السبت المقبل على كل من العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم. وكذلك هطول أمطار خفيفة الى متوسطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة وذلك اعتباراً من غد الأربعاء وحتى يوم الجمعة المقبل على كل من جدة،القنفذة، الليث ورابغ.

ودعا القرني إلى متابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تجنباً للتعرض للمخاطر المختلفة وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.


وأهاب بالجميع الالتزام بتعليمات السلامة وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومجاري الأودية والسيول والسدود أثناء هطول الأمطار والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر وعدم السباحة في السدود والمستنقعات المائية ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم.

08 سبتمبر 2020 - 20 محرّم 1442
09:59 PM

اعتباراً من الغد.. الدفاع المدني يحذر من أمطار تضرب 11 محافظة بمكة

ناشد الالتزام بتعليمات السلامة ومتابعة أحوال الطقس

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
1,682

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات مناخية خلال هذه الأيام .

‏‎وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني أن الإنذار الوارد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة يشير إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد وشبه انعدام في الرؤية اعتباراً من غد الأربعاء حتى يوم السبت المقبل على محافظات الطائف، ميسان، العرضيات، الكامل واضم.

وأشار العقيد القرني أن هطول أمطار متوسطة قد تصل الى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة اعتباراً من غد الأربعاء وحتى يوم السبت المقبل على كل من العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم. وكذلك هطول أمطار خفيفة الى متوسطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة وذلك اعتباراً من غد الأربعاء وحتى يوم الجمعة المقبل على كل من جدة،القنفذة، الليث ورابغ.

ودعا القرني إلى متابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تجنباً للتعرض للمخاطر المختلفة وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.


وأهاب بالجميع الالتزام بتعليمات السلامة وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومجاري الأودية والسيول والسدود أثناء هطول الأمطار والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر وعدم السباحة في السدود والمستنقعات المائية ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم.

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