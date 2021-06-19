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النتائج النهائية.. "رئيسي" يفوز بانتخابات الرئاسة الإيرانية بنسبة 62%

مشاركة الناخبين الأدنى منذ تأسيس النظام عام 1979

أعلنت لجنة الانتخابات الإيرانية، اليوم (السبت) النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية بفوز المرشح إبراهيم رئيسي، بحصوله على 61.95% من الأصوات؛ فيما بلغت نسبة المشاركة في عملية الاقتراع التي جرت الجمعة 48.8%، وهي الأدنى لاستحقاق رئاسي في تاريخ النظام الإيراني منذ تأسيسه عام 1979.

وهنّأ الرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني، إبراهيم رئيسي بالفوز؛ فيما تلقى هذا الأخير التهنئة من جميع منافسيه بالفوز؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

ومع انتخاب "رئيسي" (60 عامًا)، يعود المحافظون الإيرانيون إلى السلطة بعد ثماني سنوات من حكم الإصلاحيين بقيادة حسن روحاني.

ويُعد الرئيس الإيراني الجديد المحافظ من بين المقربين من المرشد علي خامنئي، وكان أحد طلابه في إحدى المدارس الدينية بمدينة "مشهد"، وعيّنه مرات عديدة على رأس مناصب حساسة، أهمها رئيس السلطة القضائية.

الرئيسية/ أخبار العالم

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النتائج النهائية.. "رئيسي" يفوز بانتخابات الرئاسة الإيرانية بنسبة 62%
سبق

أعلنت لجنة الانتخابات الإيرانية، اليوم (السبت) النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية بفوز المرشح إبراهيم رئيسي، بحصوله على 61.95% من الأصوات؛ فيما بلغت نسبة المشاركة في عملية الاقتراع التي جرت الجمعة 48.8%، وهي الأدنى لاستحقاق رئاسي في تاريخ النظام الإيراني منذ تأسيسه عام 1979.

وهنّأ الرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني، إبراهيم رئيسي بالفوز؛ فيما تلقى هذا الأخير التهنئة من جميع منافسيه بالفوز؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

ومع انتخاب "رئيسي" (60 عامًا)، يعود المحافظون الإيرانيون إلى السلطة بعد ثماني سنوات من حكم الإصلاحيين بقيادة حسن روحاني.

ويُعد الرئيس الإيراني الجديد المحافظ من بين المقربين من المرشد علي خامنئي، وكان أحد طلابه في إحدى المدارس الدينية بمدينة "مشهد"، وعيّنه مرات عديدة على رأس مناصب حساسة، أهمها رئيس السلطة القضائية.

19 يونيو 2021 - 9 ذو القعدة 1442
05:25 PM

النتائج النهائية.. "رئيسي" يفوز بانتخابات الرئاسة الإيرانية بنسبة 62%

مشاركة الناخبين الأدنى منذ تأسيس النظام عام 1979

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت لجنة الانتخابات الإيرانية، اليوم (السبت) النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية بفوز المرشح إبراهيم رئيسي، بحصوله على 61.95% من الأصوات؛ فيما بلغت نسبة المشاركة في عملية الاقتراع التي جرت الجمعة 48.8%، وهي الأدنى لاستحقاق رئاسي في تاريخ النظام الإيراني منذ تأسيسه عام 1979.

وهنّأ الرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني، إبراهيم رئيسي بالفوز؛ فيما تلقى هذا الأخير التهنئة من جميع منافسيه بالفوز؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

ومع انتخاب "رئيسي" (60 عامًا)، يعود المحافظون الإيرانيون إلى السلطة بعد ثماني سنوات من حكم الإصلاحيين بقيادة حسن روحاني.

ويُعد الرئيس الإيراني الجديد المحافظ من بين المقربين من المرشد علي خامنئي، وكان أحد طلابه في إحدى المدارس الدينية بمدينة "مشهد"، وعيّنه مرات عديدة على رأس مناصب حساسة، أهمها رئيس السلطة القضائية.

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