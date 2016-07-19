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"رؤية المملكة 30 وأثرها في تطوير خدمات الحرم".. هنا برنامج دشنه "السديس"

"المرواني": "الرئاسة" حريصة على تحقيق أهداف التوجيه والإرشاد والإفادة والعناية

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أمس، برنامج "رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وأثرها في تطوير الخدمات للمسجد النبوي وزائريه"؛ بحضور وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيري، وذلك بقاعة الشيخ الحصين بالوكالة بالمدينة المنورة.

وأوضح مدير الإدارة العامة للتخطيط والتطوير بالوكالة محمد بن راشد المرواني، أن وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي لها عدة أهداف؛ حرصاً منها على تحقيق هذه الرؤية، ومن هذه الأهداف: التوجيه والإرشاد وإفادة الزائرين والمصلين، وأن يكون المسجد النبوي مهيَّأً للمصلين والزائرين، ومقدماً فيه كافة الخدمات، ورفع مستوى العناية بهم وتلبية احتياجاتهم في المسجد النبوي.

وبيَّن أن برامج الرؤية تحتوي على خدمة ضيوف الرحمن وتحقيق التوازن المالي والتحول الوطني والإسكان، وتحسين نمط الحياة، وتعزيز الشخصية السعودية، وتطوير الصناعة الوطنية والقطاع المالي وصندوق الاستثمارات العامة والشراكات الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن خدمة ضيوف الرحمن تتضمن: تيسير استضافة المزيد من المعتمرين، وتسهيل الوصول إلى الحرمين، وتقديم خدمات ذات جودة عالية للحجاج والمعتمرين، وإثراء التجربة الدينية لهم.

وأفاد "المرواني" أن الرئاسة لها مبادرات لبرنامج ضيوف الرحمن؛ منها تطوير نظام حوكمة للعلاقات التكاملية بين الجهات العاملة بالمسجد النبوي والمسجد الحرام، وتطوير منظومة متكاملة لخدمات الإرشاد المكانية والزمانية في الحرمين الشريفين، وتطوير الرسالة الإعلامية للحرمين باللغات المتعددة، وتطوير المعارض والمكتبات، وتطوير فاعلية استخدام المساحات والخدمات داخل الحرمين من خلال التقنية الذكية، وتطوير الإرشاد الديني والإفتاء والمقرأة، إضافة إلى تجهيز البنية التقنية لاستيعاب مبادرتَي الإرشاد المكاني والزماني، وتطوير فاعلية استخدام المساحات والخدمات.

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"رؤية المملكة 30 وأثرها في تطوير خدمات الحرم".. هنا برنامج دشنه "السديس"
سبق

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أمس، برنامج "رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وأثرها في تطوير الخدمات للمسجد النبوي وزائريه"؛ بحضور وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيري، وذلك بقاعة الشيخ الحصين بالوكالة بالمدينة المنورة.

وأوضح مدير الإدارة العامة للتخطيط والتطوير بالوكالة محمد بن راشد المرواني، أن وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي لها عدة أهداف؛ حرصاً منها على تحقيق هذه الرؤية، ومن هذه الأهداف: التوجيه والإرشاد وإفادة الزائرين والمصلين، وأن يكون المسجد النبوي مهيَّأً للمصلين والزائرين، ومقدماً فيه كافة الخدمات، ورفع مستوى العناية بهم وتلبية احتياجاتهم في المسجد النبوي.

وبيَّن أن برامج الرؤية تحتوي على خدمة ضيوف الرحمن وتحقيق التوازن المالي والتحول الوطني والإسكان، وتحسين نمط الحياة، وتعزيز الشخصية السعودية، وتطوير الصناعة الوطنية والقطاع المالي وصندوق الاستثمارات العامة والشراكات الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن خدمة ضيوف الرحمن تتضمن: تيسير استضافة المزيد من المعتمرين، وتسهيل الوصول إلى الحرمين، وتقديم خدمات ذات جودة عالية للحجاج والمعتمرين، وإثراء التجربة الدينية لهم.

وأفاد "المرواني" أن الرئاسة لها مبادرات لبرنامج ضيوف الرحمن؛ منها تطوير نظام حوكمة للعلاقات التكاملية بين الجهات العاملة بالمسجد النبوي والمسجد الحرام، وتطوير منظومة متكاملة لخدمات الإرشاد المكانية والزمانية في الحرمين الشريفين، وتطوير الرسالة الإعلامية للحرمين باللغات المتعددة، وتطوير المعارض والمكتبات، وتطوير فاعلية استخدام المساحات والخدمات داخل الحرمين من خلال التقنية الذكية، وتطوير الإرشاد الديني والإفتاء والمقرأة، إضافة إلى تجهيز البنية التقنية لاستيعاب مبادرتَي الإرشاد المكاني والزماني، وتطوير فاعلية استخدام المساحات والخدمات.

19 يوليو 2019 - 16 ذو القعدة 1440
07:12 PM

"رؤية المملكة 30 وأثرها في تطوير خدمات الحرم".. هنا برنامج دشنه "السديس"

"المرواني": "الرئاسة" حريصة على تحقيق أهداف التوجيه والإرشاد والإفادة والعناية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أمس، برنامج "رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وأثرها في تطوير الخدمات للمسجد النبوي وزائريه"؛ بحضور وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيري، وذلك بقاعة الشيخ الحصين بالوكالة بالمدينة المنورة.

وأوضح مدير الإدارة العامة للتخطيط والتطوير بالوكالة محمد بن راشد المرواني، أن وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي لها عدة أهداف؛ حرصاً منها على تحقيق هذه الرؤية، ومن هذه الأهداف: التوجيه والإرشاد وإفادة الزائرين والمصلين، وأن يكون المسجد النبوي مهيَّأً للمصلين والزائرين، ومقدماً فيه كافة الخدمات، ورفع مستوى العناية بهم وتلبية احتياجاتهم في المسجد النبوي.

وبيَّن أن برامج الرؤية تحتوي على خدمة ضيوف الرحمن وتحقيق التوازن المالي والتحول الوطني والإسكان، وتحسين نمط الحياة، وتعزيز الشخصية السعودية، وتطوير الصناعة الوطنية والقطاع المالي وصندوق الاستثمارات العامة والشراكات الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن خدمة ضيوف الرحمن تتضمن: تيسير استضافة المزيد من المعتمرين، وتسهيل الوصول إلى الحرمين، وتقديم خدمات ذات جودة عالية للحجاج والمعتمرين، وإثراء التجربة الدينية لهم.

وأفاد "المرواني" أن الرئاسة لها مبادرات لبرنامج ضيوف الرحمن؛ منها تطوير نظام حوكمة للعلاقات التكاملية بين الجهات العاملة بالمسجد النبوي والمسجد الحرام، وتطوير منظومة متكاملة لخدمات الإرشاد المكانية والزمانية في الحرمين الشريفين، وتطوير الرسالة الإعلامية للحرمين باللغات المتعددة، وتطوير المعارض والمكتبات، وتطوير فاعلية استخدام المساحات والخدمات داخل الحرمين من خلال التقنية الذكية، وتطوير الإرشاد الديني والإفتاء والمقرأة، إضافة إلى تجهيز البنية التقنية لاستيعاب مبادرتَي الإرشاد المكاني والزماني، وتطوير فاعلية استخدام المساحات والخدمات.

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