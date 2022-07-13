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وزير الطاقة : المملكة تؤكد التزامها التام باتفاق أوبك بلس

استعرض مع نظيره العراقي عبر اتصال هاتفي تطورات الأسواق البترولية

جرى اليوم، اتصال هاتفي بين وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، ووزير النفط العراقي إحسان عبدالجبّار إسماعيل.

وتركّز الحديث على متابعة تطورات الأسواق البترولية، والتحسن الذي تشهده السوق في الطلب العالمي على البترول، ومسيرة العمل في اتفاقية خفض الإنتاج الحالية لدول "أوبك بلس"..

وفي نهاية الاتصال صدر عن الوزيرين البيان الصحفي المشترك التالي :تؤكّد المملكة العربية السعودية، وجمهورية العراق، التزامهما التام باتفاق أوبك بلس.

وفي هذا الصدد، نوه وزير الطاقة على أداء العراق في إطار الاتفاق، حيث وصل مستوى الالتزام من طرف العراق في شهر يونيو إلى ما يُقارب 90 %، كما أكّدت ذلك المصادر الثانوية.

من جانبه، أكد الوزير العراقي التزام العراق باتفاق "أوبك بلس"، مُضيفاً أن العراق سيرفع مستوى التزامه إلى 100 % ابتداءً من الشهر القادم، مع التزامه بالتعويض، خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر، عن كميات الإنتاج الزائدة خلال شهري مايو ويونيو.

وفي ختام الاتصال الهاتفي، أكد الوزيران أن ما تبذُله الدول المشاركة في اتفاق "أوبك بلس"، من جهودٍ باتجاه الالتزام بنسب خفض الإنتاج التي تقررت في الاتفاق، ستُعزز استقرار أسواق البترول العالمية، وتُعجّل بتحقيق توازنها".

وزير الطاقة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الطاقة : المملكة تؤكد التزامها التام باتفاق أوبك بلس
سبق

جرى اليوم، اتصال هاتفي بين وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، ووزير النفط العراقي إحسان عبدالجبّار إسماعيل.

وتركّز الحديث على متابعة تطورات الأسواق البترولية، والتحسن الذي تشهده السوق في الطلب العالمي على البترول، ومسيرة العمل في اتفاقية خفض الإنتاج الحالية لدول "أوبك بلس"..

وفي نهاية الاتصال صدر عن الوزيرين البيان الصحفي المشترك التالي :تؤكّد المملكة العربية السعودية، وجمهورية العراق، التزامهما التام باتفاق أوبك بلس.

وفي هذا الصدد، نوه وزير الطاقة على أداء العراق في إطار الاتفاق، حيث وصل مستوى الالتزام من طرف العراق في شهر يونيو إلى ما يُقارب 90 %، كما أكّدت ذلك المصادر الثانوية.

من جانبه، أكد الوزير العراقي التزام العراق باتفاق "أوبك بلس"، مُضيفاً أن العراق سيرفع مستوى التزامه إلى 100 % ابتداءً من الشهر القادم، مع التزامه بالتعويض، خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر، عن كميات الإنتاج الزائدة خلال شهري مايو ويونيو.

وفي ختام الاتصال الهاتفي، أكد الوزيران أن ما تبذُله الدول المشاركة في اتفاق "أوبك بلس"، من جهودٍ باتجاه الالتزام بنسب خفض الإنتاج التي تقررت في الاتفاق، ستُعزز استقرار أسواق البترول العالمية، وتُعجّل بتحقيق توازنها".

13 يوليو 2020 - 22 ذو القعدة 1441
08:07 PM

وزير الطاقة : المملكة تؤكد التزامها التام باتفاق أوبك بلس

استعرض مع نظيره العراقي عبر اتصال هاتفي تطورات الأسواق البترولية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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جرى اليوم، اتصال هاتفي بين وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، ووزير النفط العراقي إحسان عبدالجبّار إسماعيل.

وتركّز الحديث على متابعة تطورات الأسواق البترولية، والتحسن الذي تشهده السوق في الطلب العالمي على البترول، ومسيرة العمل في اتفاقية خفض الإنتاج الحالية لدول "أوبك بلس"..

وفي نهاية الاتصال صدر عن الوزيرين البيان الصحفي المشترك التالي :تؤكّد المملكة العربية السعودية، وجمهورية العراق، التزامهما التام باتفاق أوبك بلس.

وفي هذا الصدد، نوه وزير الطاقة على أداء العراق في إطار الاتفاق، حيث وصل مستوى الالتزام من طرف العراق في شهر يونيو إلى ما يُقارب 90 %، كما أكّدت ذلك المصادر الثانوية.

من جانبه، أكد الوزير العراقي التزام العراق باتفاق "أوبك بلس"، مُضيفاً أن العراق سيرفع مستوى التزامه إلى 100 % ابتداءً من الشهر القادم، مع التزامه بالتعويض، خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر، عن كميات الإنتاج الزائدة خلال شهري مايو ويونيو.

وفي ختام الاتصال الهاتفي، أكد الوزيران أن ما تبذُله الدول المشاركة في اتفاق "أوبك بلس"، من جهودٍ باتجاه الالتزام بنسب خفض الإنتاج التي تقررت في الاتفاق، ستُعزز استقرار أسواق البترول العالمية، وتُعجّل بتحقيق توازنها".

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