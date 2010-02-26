جاء ذلك عقب انتشار مقطع صوتي ورسائل على مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى أنه تتم إعادة الاستحقاق المالي للمرافقين الأجانب في حال مغادرتهم المملكة قبل انتهاء مدة الإقامة.

وأكّد الحساب الرسمي للجوازات على "تويتر"، أن رسوم الاستحقاق المالي بعد تنفيذ الخدمة غير مستردة.

نفت المديرية العامة للجوازات إعادة الاستحقاق المالي للمرافقين الأجانب في حال مغادرتهم للمملكة بشكل نهائي قبل انتهاء فترة الإقامة.

هذه حقيقة إعادة الاستحقاق المالي للمرافقين بعد مغادرتهم نهائياً خالد علي سبق 2018-02-26 نفت المديرية العامة للجوازات إعادة الاستحقاق المالي للمرافقين الأجانب في حال مغادرتهم للمملكة بشكل نهائي قبل انتهاء فترة الإقامة. وأكّد الحساب الرسمي للجوازات على "تويتر"، أن رسوم الاستحقاق المالي بعد تنفيذ الخدمة غير مستردة. جاء ذلك عقب انتشار مقطع صوتي ورسائل على مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى أنه تتم إعادة الاستحقاق المالي للمرافقين الأجانب في حال مغادرتهم المملكة قبل انتهاء مدة الإقامة.

26 فبراير 2018 - 10 جمادى الآخر 1439 11:29 AM

هذه حقيقة إعادة الاستحقاق المالي للمرافقين بعد مغادرتهم نهائياً أوضحتها "الجوازات" بعد مقطع صوتي تناقلته وسائل التواصل





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نفت المديرية العامة للجوازات إعادة الاستحقاق المالي للمرافقين الأجانب في حال مغادرتهم للمملكة بشكل نهائي قبل انتهاء فترة الإقامة.

وأكّد الحساب الرسمي للجوازات على "تويتر"، أن رسوم الاستحقاق المالي بعد تنفيذ الخدمة غير مستردة.

جاء ذلك عقب انتشار مقطع صوتي ورسائل على مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى أنه تتم إعادة الاستحقاق المالي للمرافقين الأجانب في حال مغادرتهم المملكة قبل انتهاء مدة الإقامة.