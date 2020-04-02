"الصحة" توجّه الموظفين المجازين بالعمل بمناطق وجودهم

للاستفادة من جميع الكوادر مع أهمية إحاطة مراجعهم بذلك

وجّهت وزارة الصحة مديريات الشؤون الصحية بالمناطق بتكليف موظفيها الذين تعذر وجودهم في مقار عملهم الأساسي، وموجودون بمناطق أخرى؛ إما بسبب إجازة أو غيرها، بالعمل بالمرافق الصحية بالمناطق الموجودين فيها.

جاء ذلك في تعميم عاجل حصلت "سبق" على نسخة منه؛ جاء فيه أن ذلك يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، ولوجود بعض الموظفين من منسوبي "الصحة" في مناطق بعيدة عن مقارّ أعمالهم الأساسية، إما بسبب الإجازة أو نحوه، ولوجود تعليمات تمنع انتقال المواطنين بين مناطق المملكة.

وأكدت الوزارة أن ذلك التوجيه يأتي للاستفادة من جميع الكوادر الموجودين، مع أهمية إحاطة مراجعهم بذلك.