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الجمعية الفيصلية بجدة تعقد جمعيتها العمومية للعام المالي 2020م

لمناقشة القوائم المالية واعتماد الميزانية التقديرية للعام الجديد

عقدت الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية بجدة، جمعيتها العمومية للعام المالي 2020م بحضور الأميرة فهدة بنت سعود، العضو الفخري للجمعية، ورئيسة الجمعية خيرية محمد نور رحيمي، وعضوات الجمعية العمومية وممثلي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك بمقر الجمعية الرئيسي بجدة.

ورحبت رئيسة الجمعية في مستهل الاجتماع بالحضور، مستعرضة مناقشة القوائم المالية واعتماد الميزانية التقديرية للعام المالي 2021، إضافة إلى الموافقة على قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية وإقرار خطة الاستثمار، مع اقتراح مجالات الاستثمار بما يعود بالنفع على الجمعية والفئات التي تخدمها، واعتماد اللجان الفرعية المشكلة من عضوات مجلس الإدارة وفق ضوابط الحوكمة واحتياجات الجمعية، ومنها لجنة تنمية الموارد والاستدامة المالية، ولجنة الشكاوى والمقترحات، ولجنة الاتصال المؤسسي والموارد.

وأشارت إلى أن عام 2020م كان عاماً حافلاً بالعمل والإنجاز بتوفيق من الله عزو جل ثم بدعم ومساندة شركاء الجمعية من المانحين والداعمين أفراداً ومؤسسات، رغم ظروف جائحة كورونا التي أثرت على خطة الجمعية السنوية وبرامجها ومبادراتها، لكنها بعون الله وتوفيقه ثم بجهود فريق العمل تمكنت من إدارة ملف الأزمة بصورة ناجحة بما تملكه الجمعية الفيصلية من خبرة في إدارة الأزمات، وتم إعداد خطة عمل شاملة لمواجهة الجائحة مع المحافظة على استمرار الخدمات والبرامج بنفس مستوى الكفاءة والجودة.

وقالت: إن "إدارة تقنية وتكنولوجيا المعلومات بالجمعية نجحت في تعزيز ثقافة العمل عن بعد وتوظيف أفضل المهارات والتقنيات السحابية لتكون الجمعية ومراكزها: مركز الأميرة حصة بنت خالد للتنمية الاجتماعية، ومركز التوحد الأول، نموذجًا يحتذى به في العمل عن بعد بنجاح منذ بداية الجائحة، إلى جانب إطلاق العديد من المبادرات والبرامج للتخفيف من آثار هذه الجائحة على المستفيدين بما يضمن لهم حد الاكتفاء الذاتي ويحافظ على سلامتهم.

وكشفت استقرار الجمعية ونجاحها من خلال تطوير الأداء المؤسسي والتخطيط الاستراتيجي للجمعية الفيصلية خلال الفترة 2021 -2024، والتي تتزامن مع دورة مجلس الإدارة الحالي؛ سعياً لتعزز نجاح المبادرات وتحقيق توجهات الوزارة نحو التنمية الشاملة والإسهام برؤية المملكة 2030، مثمنة دور كافة القطاعات والجهات الحكومية والأهلية والخيرية، لدعمهم مختلف مناشط الجمعية وعلى رأسهم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وعضوات الجمعية العمومية.

وعقب انعقاد الجمعية العمومية نظمت الجمعية ضمن مبادراتها "ديوانية الأعضاء" واستعداداً لاستقبال شهر ذي الحجة؛ أمسية ثقافية، استعرضت خلالها ضيفة الأمسية أزهار سلامة في محاضرة بعنوان "تهيئة النفس لاستقبال العشر" فضل العشر من ذي الحجة، مؤكدة أهمية الاستعداد لهذه الأيام بالدعاء والاستغفار والتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة.

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الجمعية الفيصلية بجدة تعقد جمعيتها العمومية للعام المالي 2020م
سبق

عقدت الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية بجدة، جمعيتها العمومية للعام المالي 2020م بحضور الأميرة فهدة بنت سعود، العضو الفخري للجمعية، ورئيسة الجمعية خيرية محمد نور رحيمي، وعضوات الجمعية العمومية وممثلي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك بمقر الجمعية الرئيسي بجدة.

ورحبت رئيسة الجمعية في مستهل الاجتماع بالحضور، مستعرضة مناقشة القوائم المالية واعتماد الميزانية التقديرية للعام المالي 2021، إضافة إلى الموافقة على قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية وإقرار خطة الاستثمار، مع اقتراح مجالات الاستثمار بما يعود بالنفع على الجمعية والفئات التي تخدمها، واعتماد اللجان الفرعية المشكلة من عضوات مجلس الإدارة وفق ضوابط الحوكمة واحتياجات الجمعية، ومنها لجنة تنمية الموارد والاستدامة المالية، ولجنة الشكاوى والمقترحات، ولجنة الاتصال المؤسسي والموارد.

وأشارت إلى أن عام 2020م كان عاماً حافلاً بالعمل والإنجاز بتوفيق من الله عزو جل ثم بدعم ومساندة شركاء الجمعية من المانحين والداعمين أفراداً ومؤسسات، رغم ظروف جائحة كورونا التي أثرت على خطة الجمعية السنوية وبرامجها ومبادراتها، لكنها بعون الله وتوفيقه ثم بجهود فريق العمل تمكنت من إدارة ملف الأزمة بصورة ناجحة بما تملكه الجمعية الفيصلية من خبرة في إدارة الأزمات، وتم إعداد خطة عمل شاملة لمواجهة الجائحة مع المحافظة على استمرار الخدمات والبرامج بنفس مستوى الكفاءة والجودة.

وقالت: إن "إدارة تقنية وتكنولوجيا المعلومات بالجمعية نجحت في تعزيز ثقافة العمل عن بعد وتوظيف أفضل المهارات والتقنيات السحابية لتكون الجمعية ومراكزها: مركز الأميرة حصة بنت خالد للتنمية الاجتماعية، ومركز التوحد الأول، نموذجًا يحتذى به في العمل عن بعد بنجاح منذ بداية الجائحة، إلى جانب إطلاق العديد من المبادرات والبرامج للتخفيف من آثار هذه الجائحة على المستفيدين بما يضمن لهم حد الاكتفاء الذاتي ويحافظ على سلامتهم.

وكشفت استقرار الجمعية ونجاحها من خلال تطوير الأداء المؤسسي والتخطيط الاستراتيجي للجمعية الفيصلية خلال الفترة 2021 -2024، والتي تتزامن مع دورة مجلس الإدارة الحالي؛ سعياً لتعزز نجاح المبادرات وتحقيق توجهات الوزارة نحو التنمية الشاملة والإسهام برؤية المملكة 2030، مثمنة دور كافة القطاعات والجهات الحكومية والأهلية والخيرية، لدعمهم مختلف مناشط الجمعية وعلى رأسهم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وعضوات الجمعية العمومية.

وعقب انعقاد الجمعية العمومية نظمت الجمعية ضمن مبادراتها "ديوانية الأعضاء" واستعداداً لاستقبال شهر ذي الحجة؛ أمسية ثقافية، استعرضت خلالها ضيفة الأمسية أزهار سلامة في محاضرة بعنوان "تهيئة النفس لاستقبال العشر" فضل العشر من ذي الحجة، مؤكدة أهمية الاستعداد لهذه الأيام بالدعاء والاستغفار والتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة.

07 يوليو 2021 - 27 ذو القعدة 1442
05:03 PM

الجمعية الفيصلية بجدة تعقد جمعيتها العمومية للعام المالي 2020م

لمناقشة القوائم المالية واعتماد الميزانية التقديرية للعام الجديد

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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عقدت الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية بجدة، جمعيتها العمومية للعام المالي 2020م بحضور الأميرة فهدة بنت سعود، العضو الفخري للجمعية، ورئيسة الجمعية خيرية محمد نور رحيمي، وعضوات الجمعية العمومية وممثلي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك بمقر الجمعية الرئيسي بجدة.

ورحبت رئيسة الجمعية في مستهل الاجتماع بالحضور، مستعرضة مناقشة القوائم المالية واعتماد الميزانية التقديرية للعام المالي 2021، إضافة إلى الموافقة على قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية وإقرار خطة الاستثمار، مع اقتراح مجالات الاستثمار بما يعود بالنفع على الجمعية والفئات التي تخدمها، واعتماد اللجان الفرعية المشكلة من عضوات مجلس الإدارة وفق ضوابط الحوكمة واحتياجات الجمعية، ومنها لجنة تنمية الموارد والاستدامة المالية، ولجنة الشكاوى والمقترحات، ولجنة الاتصال المؤسسي والموارد.

وأشارت إلى أن عام 2020م كان عاماً حافلاً بالعمل والإنجاز بتوفيق من الله عزو جل ثم بدعم ومساندة شركاء الجمعية من المانحين والداعمين أفراداً ومؤسسات، رغم ظروف جائحة كورونا التي أثرت على خطة الجمعية السنوية وبرامجها ومبادراتها، لكنها بعون الله وتوفيقه ثم بجهود فريق العمل تمكنت من إدارة ملف الأزمة بصورة ناجحة بما تملكه الجمعية الفيصلية من خبرة في إدارة الأزمات، وتم إعداد خطة عمل شاملة لمواجهة الجائحة مع المحافظة على استمرار الخدمات والبرامج بنفس مستوى الكفاءة والجودة.

وقالت: إن "إدارة تقنية وتكنولوجيا المعلومات بالجمعية نجحت في تعزيز ثقافة العمل عن بعد وتوظيف أفضل المهارات والتقنيات السحابية لتكون الجمعية ومراكزها: مركز الأميرة حصة بنت خالد للتنمية الاجتماعية، ومركز التوحد الأول، نموذجًا يحتذى به في العمل عن بعد بنجاح منذ بداية الجائحة، إلى جانب إطلاق العديد من المبادرات والبرامج للتخفيف من آثار هذه الجائحة على المستفيدين بما يضمن لهم حد الاكتفاء الذاتي ويحافظ على سلامتهم.

وكشفت استقرار الجمعية ونجاحها من خلال تطوير الأداء المؤسسي والتخطيط الاستراتيجي للجمعية الفيصلية خلال الفترة 2021 -2024، والتي تتزامن مع دورة مجلس الإدارة الحالي؛ سعياً لتعزز نجاح المبادرات وتحقيق توجهات الوزارة نحو التنمية الشاملة والإسهام برؤية المملكة 2030، مثمنة دور كافة القطاعات والجهات الحكومية والأهلية والخيرية، لدعمهم مختلف مناشط الجمعية وعلى رأسهم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وعضوات الجمعية العمومية.

وعقب انعقاد الجمعية العمومية نظمت الجمعية ضمن مبادراتها "ديوانية الأعضاء" واستعداداً لاستقبال شهر ذي الحجة؛ أمسية ثقافية، استعرضت خلالها ضيفة الأمسية أزهار سلامة في محاضرة بعنوان "تهيئة النفس لاستقبال العشر" فضل العشر من ذي الحجة، مؤكدة أهمية الاستعداد لهذه الأيام بالدعاء والاستغفار والتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة.

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