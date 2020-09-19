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لأول مرة.. إقامة معرض للآثار المصرية بالرياض في هذا التاريخ

بعد لقاء وزيرَي السياحة في البلدين

يقام لأول مرة في المملكة العربية السعودية معرض للآثار المصرية، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء المصري، وذلك خلال شهر نوفمبر القادم، متضمنًا الإعداد والتغليف والنقل والشحن، ويضم المعرض 84 قطعة أثرية مصرية مختلفة.

كما التقى على هامش اجتماع المجلس التنفيذي 112 لمنظمة السياحة العالمية في جمهورية جورجيا خالد العناني وزير السياحة في مصر أحمد الخطيب وزير السياحة، عقب توقيع اتفاقية المكتب الإقليمي بالرياض وإصدار "إعلان تبليسي" الذي يقر فتح الحدود وبدء السفر في أقرب وقت مع معايير الصحة والسلامة.

وأكد الوزير المصري أهمية العلاقات الوطيدة التي تربط بين المملكة وبلاده، كما أكد على أھمیة السوق السعودي للسياحة المصریة، وأنه أحد الأسواق السیاحیة الرئیسیة لمصر، ومعربًا عن ترحيب مصر الدائم لاستقبال السائحين السعوديين. واستعرض الوزير المصري الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتھا مصر وتم تطبیقھا في المنشآت السیاحیة والفندقية والمتاحف والمواقع الأثرية المصریة؛ لضمان السلامة الصحية للسائحين. وبحث الوزيران الترتيبات الخاصة بمعرض الآثار المصریة الذي سیتم بمدینة الریاض.

الرئيسية/ سياحة / سياحة داخلية

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لأول مرة.. إقامة معرض للآثار المصرية بالرياض في هذا التاريخ
سبق

يقام لأول مرة في المملكة العربية السعودية معرض للآثار المصرية، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء المصري، وذلك خلال شهر نوفمبر القادم، متضمنًا الإعداد والتغليف والنقل والشحن، ويضم المعرض 84 قطعة أثرية مصرية مختلفة.

كما التقى على هامش اجتماع المجلس التنفيذي 112 لمنظمة السياحة العالمية في جمهورية جورجيا خالد العناني وزير السياحة في مصر أحمد الخطيب وزير السياحة، عقب توقيع اتفاقية المكتب الإقليمي بالرياض وإصدار "إعلان تبليسي" الذي يقر فتح الحدود وبدء السفر في أقرب وقت مع معايير الصحة والسلامة.

وأكد الوزير المصري أهمية العلاقات الوطيدة التي تربط بين المملكة وبلاده، كما أكد على أھمیة السوق السعودي للسياحة المصریة، وأنه أحد الأسواق السیاحیة الرئیسیة لمصر، ومعربًا عن ترحيب مصر الدائم لاستقبال السائحين السعوديين. واستعرض الوزير المصري الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتھا مصر وتم تطبیقھا في المنشآت السیاحیة والفندقية والمتاحف والمواقع الأثرية المصریة؛ لضمان السلامة الصحية للسائحين. وبحث الوزيران الترتيبات الخاصة بمعرض الآثار المصریة الذي سیتم بمدینة الریاض.

19 سبتمبر 2020 - 2 صفر 1442
02:15 PM

لأول مرة.. إقامة معرض للآثار المصرية بالرياض في هذا التاريخ

بعد لقاء وزيرَي السياحة في البلدين

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خالد خليل - الرياض
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يقام لأول مرة في المملكة العربية السعودية معرض للآثار المصرية، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء المصري، وذلك خلال شهر نوفمبر القادم، متضمنًا الإعداد والتغليف والنقل والشحن، ويضم المعرض 84 قطعة أثرية مصرية مختلفة.

كما التقى على هامش اجتماع المجلس التنفيذي 112 لمنظمة السياحة العالمية في جمهورية جورجيا خالد العناني وزير السياحة في مصر أحمد الخطيب وزير السياحة، عقب توقيع اتفاقية المكتب الإقليمي بالرياض وإصدار "إعلان تبليسي" الذي يقر فتح الحدود وبدء السفر في أقرب وقت مع معايير الصحة والسلامة.

وأكد الوزير المصري أهمية العلاقات الوطيدة التي تربط بين المملكة وبلاده، كما أكد على أھمیة السوق السعودي للسياحة المصریة، وأنه أحد الأسواق السیاحیة الرئیسیة لمصر، ومعربًا عن ترحيب مصر الدائم لاستقبال السائحين السعوديين. واستعرض الوزير المصري الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتھا مصر وتم تطبیقھا في المنشآت السیاحیة والفندقية والمتاحف والمواقع الأثرية المصریة؛ لضمان السلامة الصحية للسائحين. وبحث الوزيران الترتيبات الخاصة بمعرض الآثار المصریة الذي سیتم بمدینة الریاض.

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