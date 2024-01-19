شاهد من مكة.. الضباب يعانق برج الساعة في منظر جميل

عدسة "الهذلي" كانت حاضرة من قمة جبل السيدة

وثَّق المصور محمد الهذلي صورًا للضباب وهو يعانق برج الساعة المجاور للحرم المكي الشريف، الأعلى من نوعه في العالم، في منظر جميل.

وأظهرت الصور الضباب وهو يغطي برج الساعة في جو بديع، مع انخفاض درجات الحرارة. ويزيد قطر واجهة الساعة على 40 مترًا، وارتفاعها 400 متر، ويمكن رؤيتها من جمیع أحیاء مكة المكرمة.

وأكد "الهذلي" أنه التقط الصور من قمة "جبل السيدة" مساء أمس الجمعة وسط استمتاع عدد من الشباب المتنزهين بالأجواء التي تشهدها العاصمة المقدسة هذه الأيام.