النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد من مكة.. الضباب يعانق برج الساعة في منظر جميل

عدسة "الهذلي" كانت حاضرة من قمة جبل السيدة

وثَّق المصور محمد الهذلي صورًا للضباب وهو يعانق برج الساعة المجاور للحرم المكي الشريف، الأعلى من نوعه في العالم، في منظر جميل.

وأظهرت الصور الضباب وهو يغطي برج الساعة في جو بديع، مع انخفاض درجات الحرارة. ويزيد قطر واجهة الساعة على 40 مترًا، وارتفاعها 400 متر، ويمكن رؤيتها من جمیع أحیاء مكة المكرمة.

وأكد "الهذلي" أنه التقط الصور من قمة "جبل السيدة" مساء أمس الجمعة وسط استمتاع عدد من الشباب المتنزهين بالأجواء التي تشهدها العاصمة المقدسة هذه الأيام.

برج الساعة الحرم المكي مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد من مكة.. الضباب يعانق برج الساعة في منظر جميل
سبق

وثَّق المصور محمد الهذلي صورًا للضباب وهو يعانق برج الساعة المجاور للحرم المكي الشريف، الأعلى من نوعه في العالم، في منظر جميل.

وأظهرت الصور الضباب وهو يغطي برج الساعة في جو بديع، مع انخفاض درجات الحرارة. ويزيد قطر واجهة الساعة على 40 مترًا، وارتفاعها 400 متر، ويمكن رؤيتها من جمیع أحیاء مكة المكرمة.

وأكد "الهذلي" أنه التقط الصور من قمة "جبل السيدة" مساء أمس الجمعة وسط استمتاع عدد من الشباب المتنزهين بالأجواء التي تشهدها العاصمة المقدسة هذه الأيام.

18 يناير 2020 - 23 جمادى الأول 1441
10:38 PM
اخر تعديل
19 يناير 2020 - 24 جمادى الأول 1441
12:05 AM

شاهد من مكة.. الضباب يعانق برج الساعة في منظر جميل

عدسة "الهذلي" كانت حاضرة من قمة جبل السيدة

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
2
7,874

وثَّق المصور محمد الهذلي صورًا للضباب وهو يعانق برج الساعة المجاور للحرم المكي الشريف، الأعلى من نوعه في العالم، في منظر جميل.

وأظهرت الصور الضباب وهو يغطي برج الساعة في جو بديع، مع انخفاض درجات الحرارة. ويزيد قطر واجهة الساعة على 40 مترًا، وارتفاعها 400 متر، ويمكن رؤيتها من جمیع أحیاء مكة المكرمة.

وأكد "الهذلي" أنه التقط الصور من قمة "جبل السيدة" مساء أمس الجمعة وسط استمتاع عدد من الشباب المتنزهين بالأجواء التي تشهدها العاصمة المقدسة هذه الأيام.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,958
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,030
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,455
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,083

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

عبدالرحمن المرشد
عبث الرئيس التركي!

عبث الرئيس التركي!

ماجد البريكان
ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

عبدالغني الشيخ
موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد
الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة