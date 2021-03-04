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"الشؤون الإسلامية" تغلق 12 مسجدًا مؤقتًا

في 5 مناطق بعد ثبوت 12 حالة "كورونا"

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، 12 مسجدًا مؤقتاً في خمس مناطق بعد ثبوت اثنتي عشر حالة كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 25 يوماً 208 مساجد تم فتح 188 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وذكرت الوزارة في تقرير صادر اليوم، أن المساجد المغلقة هي ثلاثة مساجد في منطقة الرياض تم رصد عدد ثلاث إصابات بها، وثلاثة مساجد في منطقة مكة المكرمة تم رصد عدد ثلاثة إصابات بها وثلاثة مساجد بالمنطقة الشرقية تم رصد عدد ثلاث إصابات بها ومسجدان بمنطقة حائل تم رصد حالتي إصابة بهما، ومسجد بمنطقة عسير .

وأشارت إلى إعادة فتح ستة مساجد منها ثلاثة بمنطقة الرياض ومسجد بمنطقة عسير ، ومسجد بالمنطقة الشرقية ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت، في ختام بيانها اليومي، الجميع بضرورة تطبيق كافة التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية والتعاون معها في تطبيقها بكل دقة لسلامتهم وتجنب الزحام عند الدخول والخروج من الجوامع، كما حثت منسوبي المساجد من الأئمة والخطباء والدعاة بأهمية مواصلة نصح وتوجيه المصلين عقب الصلوات المفروضة وفي خطبة الجمعة بأهمية استشعار المسؤولية والحرص على تنفيذ كافة التعليمات لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله .

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشؤون الإسلامية" تغلق 12 مسجدًا مؤقتًا
سبق

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، 12 مسجدًا مؤقتاً في خمس مناطق بعد ثبوت اثنتي عشر حالة كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 25 يوماً 208 مساجد تم فتح 188 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وذكرت الوزارة في تقرير صادر اليوم، أن المساجد المغلقة هي ثلاثة مساجد في منطقة الرياض تم رصد عدد ثلاث إصابات بها، وثلاثة مساجد في منطقة مكة المكرمة تم رصد عدد ثلاثة إصابات بها وثلاثة مساجد بالمنطقة الشرقية تم رصد عدد ثلاث إصابات بها ومسجدان بمنطقة حائل تم رصد حالتي إصابة بهما، ومسجد بمنطقة عسير .

وأشارت إلى إعادة فتح ستة مساجد منها ثلاثة بمنطقة الرياض ومسجد بمنطقة عسير ، ومسجد بالمنطقة الشرقية ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت، في ختام بيانها اليومي، الجميع بضرورة تطبيق كافة التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية والتعاون معها في تطبيقها بكل دقة لسلامتهم وتجنب الزحام عند الدخول والخروج من الجوامع، كما حثت منسوبي المساجد من الأئمة والخطباء والدعاة بأهمية مواصلة نصح وتوجيه المصلين عقب الصلوات المفروضة وفي خطبة الجمعة بأهمية استشعار المسؤولية والحرص على تنفيذ كافة التعليمات لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله .

04 مارس 2021 - 20 رجب 1442
04:33 PM

"الشؤون الإسلامية" تغلق 12 مسجدًا مؤقتًا

في 5 مناطق بعد ثبوت 12 حالة "كورونا"

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عبدالله العنزي - الرياض
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أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، 12 مسجدًا مؤقتاً في خمس مناطق بعد ثبوت اثنتي عشر حالة كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 25 يوماً 208 مساجد تم فتح 188 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وذكرت الوزارة في تقرير صادر اليوم، أن المساجد المغلقة هي ثلاثة مساجد في منطقة الرياض تم رصد عدد ثلاث إصابات بها، وثلاثة مساجد في منطقة مكة المكرمة تم رصد عدد ثلاثة إصابات بها وثلاثة مساجد بالمنطقة الشرقية تم رصد عدد ثلاث إصابات بها ومسجدان بمنطقة حائل تم رصد حالتي إصابة بهما، ومسجد بمنطقة عسير .

وأشارت إلى إعادة فتح ستة مساجد منها ثلاثة بمنطقة الرياض ومسجد بمنطقة عسير ، ومسجد بالمنطقة الشرقية ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت، في ختام بيانها اليومي، الجميع بضرورة تطبيق كافة التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية والتعاون معها في تطبيقها بكل دقة لسلامتهم وتجنب الزحام عند الدخول والخروج من الجوامع، كما حثت منسوبي المساجد من الأئمة والخطباء والدعاة بأهمية مواصلة نصح وتوجيه المصلين عقب الصلوات المفروضة وفي خطبة الجمعة بأهمية استشعار المسؤولية والحرص على تنفيذ كافة التعليمات لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله .

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