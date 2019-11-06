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كيف يجب أن تتصرف عندما ينطق طفلك كلمة بشكل خاطئ؟

هل نضحك على تلك الكلمات؟

في بعض الأوقات ينطق الأطفال الكلمات الصعبة بطريقة خاطئة وطريفة؛ فكيف يجب أن يكون رد الآباء في هذه الحالة؟ هل يجب عليهم تصحيح الأخطاء لصغارهم؟ وهل من الصحي الضحك على الطريقة المضحكة التي ينطق بها الطفل؟

لا تقل أنت أخطأت.. لكن صحح الخطأ

وحسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، تقول خبيرة التربية دانييله جراف: "يقوم أغلب الآباء بتكرار نفس الكلمة التي أساء الطفل نطقها ولكن بشكل صحيح"؛ فعلى سبيل المثال إذا ما قال الطفل خلال زيارة لحديقة الحيوان: "انظري يا أمي، إنها رزافة!" فيجب أن تقوم الأم حينها بالرد قائلة "نعم هذه زرافة"، بدون لفت الانتباه للخطأ.

التصحيح المستمر للطفل يمكن أن يصير عائقًا لتعلم اللغات، حسبما تقول "جراف" وهي أم لطفلين. وتضيف: "غير أن تكرار النطق الصحيح للكلمة المنطوقة بشكل خاطئ، سوف يساعد الطفل على تعلم النطق الصحيح تدريجيًّا بدون إحراجه".

ضحك بلا سخرية

وتقول "جراف" إنه ليس هناك أي غضاضة أن يتم دمج بعض الكلمات المنطوقة خطأ مرحًا في الكلمات الدارجة التي تستخدمها الأسرة؛ نظرًا لأن هذا من شأنه "تعزيز التآزر". وتشير إلى أنه لا يوجد خطأ أيضًا في الضحك على تلك الكلمات طالما أن من الواضح أنك لا تسخر من الطفل.

طفل تصحيح الأخطاء أطفال

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كيف يجب أن تتصرف عندما ينطق طفلك كلمة بشكل خاطئ؟
سبق

في بعض الأوقات ينطق الأطفال الكلمات الصعبة بطريقة خاطئة وطريفة؛ فكيف يجب أن يكون رد الآباء في هذه الحالة؟ هل يجب عليهم تصحيح الأخطاء لصغارهم؟ وهل من الصحي الضحك على الطريقة المضحكة التي ينطق بها الطفل؟

لا تقل أنت أخطأت.. لكن صحح الخطأ

وحسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، تقول خبيرة التربية دانييله جراف: "يقوم أغلب الآباء بتكرار نفس الكلمة التي أساء الطفل نطقها ولكن بشكل صحيح"؛ فعلى سبيل المثال إذا ما قال الطفل خلال زيارة لحديقة الحيوان: "انظري يا أمي، إنها رزافة!" فيجب أن تقوم الأم حينها بالرد قائلة "نعم هذه زرافة"، بدون لفت الانتباه للخطأ.

التصحيح المستمر للطفل يمكن أن يصير عائقًا لتعلم اللغات، حسبما تقول "جراف" وهي أم لطفلين. وتضيف: "غير أن تكرار النطق الصحيح للكلمة المنطوقة بشكل خاطئ، سوف يساعد الطفل على تعلم النطق الصحيح تدريجيًّا بدون إحراجه".

ضحك بلا سخرية

وتقول "جراف" إنه ليس هناك أي غضاضة أن يتم دمج بعض الكلمات المنطوقة خطأ مرحًا في الكلمات الدارجة التي تستخدمها الأسرة؛ نظرًا لأن هذا من شأنه "تعزيز التآزر". وتشير إلى أنه لا يوجد خطأ أيضًا في الضحك على تلك الكلمات طالما أن من الواضح أنك لا تسخر من الطفل.

06 نوفمبر 2019 - 9 ربيع الأول 1441
08:51 AM

كيف يجب أن تتصرف عندما ينطق طفلك كلمة بشكل خاطئ؟

هل نضحك على تلك الكلمات؟

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,673

في بعض الأوقات ينطق الأطفال الكلمات الصعبة بطريقة خاطئة وطريفة؛ فكيف يجب أن يكون رد الآباء في هذه الحالة؟ هل يجب عليهم تصحيح الأخطاء لصغارهم؟ وهل من الصحي الضحك على الطريقة المضحكة التي ينطق بها الطفل؟

لا تقل أنت أخطأت.. لكن صحح الخطأ

وحسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، تقول خبيرة التربية دانييله جراف: "يقوم أغلب الآباء بتكرار نفس الكلمة التي أساء الطفل نطقها ولكن بشكل صحيح"؛ فعلى سبيل المثال إذا ما قال الطفل خلال زيارة لحديقة الحيوان: "انظري يا أمي، إنها رزافة!" فيجب أن تقوم الأم حينها بالرد قائلة "نعم هذه زرافة"، بدون لفت الانتباه للخطأ.

التصحيح المستمر للطفل يمكن أن يصير عائقًا لتعلم اللغات، حسبما تقول "جراف" وهي أم لطفلين. وتضيف: "غير أن تكرار النطق الصحيح للكلمة المنطوقة بشكل خاطئ، سوف يساعد الطفل على تعلم النطق الصحيح تدريجيًّا بدون إحراجه".

ضحك بلا سخرية

وتقول "جراف" إنه ليس هناك أي غضاضة أن يتم دمج بعض الكلمات المنطوقة خطأ مرحًا في الكلمات الدارجة التي تستخدمها الأسرة؛ نظرًا لأن هذا من شأنه "تعزيز التآزر". وتشير إلى أنه لا يوجد خطأ أيضًا في الضحك على تلك الكلمات طالما أن من الواضح أنك لا تسخر من الطفل.

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